Почти все россияне читают отзывы на товар перед покупкой

68% опрошенных делают это всегда

29 сентября 2024, 15:55, ИА Амител

Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/714530

Более 95% граждан России перед тем как совершить покупку в интернете, изучают отзывы, причем 68% делают это регулярно, как показало исследование, проведенное для РИА Новости специалистами "Авито".

68% интернет-пользователей всегда читают отзывы, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение. 16% делают это только в случае сомнений относительно продавца, товара или услуги. 11% читают отзывы, когда у них есть время и настроение, независимо от ситуации. Только 2% опрошенных заявили, что никогда не читают отзывы, а 3% не покупают товары или услуги в интернете.

Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве. В среднем на "Авито" ежедневно оставляют более 191 тысячи отзывов. Самые активные пользователи – жители Москвы (43 тысячи), Санкт-Петербурга (19 тысяч) и Московской области (14 тысяч).