Под Ижевском произошел взрыв при испытании двигателей
В МЧС Удмуртии заявили, что на территории региона чрезвычайных происшествий не происходило
08 февраля 2024, 06:15, ИА Амител
Взрыв / Источник фото: unsplash.com
Под Ижевском в ходе плановых испытаний ракетных двигателей произошел взрыв. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в ЕДДС Завьяловского района.
Напомним, что ранее в Telegram-каналах распространилось видео с взрывом, который, как утверждалось, произошел под Ижевском.
"Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое", – заявили там.В МЧС Удмуртии заявили, что на территории региона чрезвычайных происшествий не происходило.
09:32:32 08-02-2024
в ходе плановых испытаний, плановый взрыв. а что не хлопок? всё идёт по плану. каков всё-таки план - большой секрет.
20:32:12 08-02-2024
Двигатель испытывали посреди ночи? Ну, иногда можно поверить.