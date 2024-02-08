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Под Ижевском произошел взрыв при испытании двигателей

В МЧС Удмуртии заявили, что на территории региона чрезвычайных происшествий не происходило

08 февраля 2024, 06:15, ИА Амител

Взрыв / Источник фото: unsplash.com
Взрыв / Источник фото: unsplash.com

Под Ижевском в ходе плановых испытаний ракетных двигателей произошел взрыв. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в ЕДДС Завьяловского района.

Напомним, что ранее в Telegram-каналах распространилось видео с взрывом, который, как утверждалось, произошел под Ижевском.

"Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое", – заявили там.В МЧС Удмуртии заявили, что на территории региона чрезвычайных происшествий не происходило.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

09:32:32 08-02-2024

в ходе плановых испытаний, плановый взрыв. а что не хлопок? всё идёт по плану. каков всё-таки план - большой секрет.

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Гость

20:32:12 08-02-2024

Двигатель испытывали посреди ночи? Ну, иногда можно поверить.

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