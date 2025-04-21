Под Кировом охотник выстрелил товарищу в лицо из сигнального пистолета

Пострадавший сначала скрывал обстоятельства происшествия, но полицейские установили правду

21 апреля 2025, 21:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

37-летний мужчина получил ранение из сигнального пистолета в Кировской области. Как сообщает Newsler.ru, ему выстрелил в лицо хозяин охотничьего домика, с которым пострадавший выпивал.

Инцидент случился в Оричевском районе, а информация о ранении поступила полицейским из центра травматологии. Первоначально мужчина предоставил противоречивые сведения о случившемся, сначала заявив о падении с квадроцикла, затем – об избиении неизвестными.

Правоохранителям удалось установить истинные обстоятельства. Оказалось, что накануне мужчина выпивал в гостях у знакомого в охотничьем домике. Между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин домика выстрелил гостю в лицо из пиротехнического устройства, предназначенного для подачи светошумовых сигналов в лесу. По счастливой случайности заряд не задел жизненно важные органы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. Полицейские изъяли пиротехническое устройство и заряды.