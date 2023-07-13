Под Новосибирском дачники подрались с цыганским табором
Инцидент произошел в СНТ "Спутник", который расположен за Плющихинским жилмассивом. По словам местных обитателей, последние 30 лет с ними через забор соседствует цыганский табор, который сильно разросся в последние годы
13 июля 2023, 23:27, ИА Амител
Под Новосибирском семья дачников устроила конфликт с цыганским табором. В результате двум мужчинам разбили лица, а одной женщине выдрали клок волос, сообщает "КП-Новосибирск".
Инцидент произошел в СНТ "Спутник", который расположен за Плющихинским жилмассивом. По словам местных обитателей, последние 30 лет с ними через забор соседствует цыганский табор, который сильно разросся в последние годы — сейчас там появились самодельные постройки. Зимой их обитатели якобы воруют вещи из дачных домиков. Пытались договориться с бароном, но не вышло.
Последний яркий скандал случился днем, как раз возле местного магазина.
"С нашей стороны в итоге побиты Ваня и его жена. Поначалу-то они просто мирно сидели на своем участке, а мимо них пару раз прошли подростки из табора. Ваня говорит, они хамили, и он вызвался вывести их за ворота СНТ. У нас ведь договоренность с бароном, что их ребятки у нас не шастают. Кто-то из пацанов убежал вперед и позвал взрослых", — рассказала дачница Ирина.
Возле магазина Иван увидел еще троих цыган, якобы выпивших. Мужчина стал на них ругаться и пнул бутылку, после чего нарисовалась толпа из 20 человек. Разговора не вышло и завязалась потасовка.
"Подбежал еще один парень на защиту наших, ему тоже разбили лицо. Их женщины смотрели, дети кидали камни", — добавила Ирина.
После конфликта пострадавшие сразу поехали в больницу. У мужчины сотрясение головного мозга, у жены и соседа - ушибы и ссадины. Сразу написали заявление. При этом цыгане утверждают, что не хотели драться — якобы дачник сам хотел конфликта.
Отметим, что таким соседством недовольны и в других рядом расположенных садоводствах: "Дорожник" и "Мечтатель". Жалобы властям не помогают, а проверки не выявили нарушений.
"Жители табора могут регистрироваться у бабушек в Барышево, а фактически - жить на земле в этих домах. В администрации Новосибирского района отказались проводить проверку, так как там "нет сведений о лицах", которых будут проверять. Председатель нашего СНТ вообще говорит, что он этим не будет заниматься", — добавила Ирина.
23:59:54 13-07-2023
Сколько цыганей участвует в СВО, на стороне Р.Ф. ???
08:36:10 14-07-2023
Гость (23:59:54 13-07-2023) Сколько цыганей участвует в СВО, на стороне Р.Ф. ???... Нисколько. У них жизненный принцип- "я никому ничего не должен, а мне должны все". Имел разговор с молодым цыганом- это соврешенно чуждый мир и совершенно чуждая мораль... в принципе, понятно, почему нацисты их изводили.
00:28:06 14-07-2023
Вдвоих на 20 человек? Может просто пьяные были?
05:19:14 14-07-2023
За 30 лет Вы уже как родные.
07:41:20 14-07-2023
Зимой их обитатели якобы воруют вещи из дачных домиков---Цыгане? Воруют? Да вы что!!!
07:52:44 14-07-2023
на Ютубе есть документалка Б. Соболева "Бремя цыган", там почти каждая фраза - шедевр))
08:33:29 14-07-2023
Весь НСк воет, что творят цыгане на кладбищах...
08:52:16 14-07-2023
Да в Н-ске "правоохранители" стелются перед любой диаспорой. Только русских можно прессовать по полной- за них заступиться некому....
10:52:29 14-07-2023
АУ, стражи порядка, обратите внимание на беспредел, который творится на указанной территории!
11:34:53 14-07-2023
Видимо табор с Будулаями захотел уйти в небо
12:32:28 14-07-2023
Россия горит в пожарах, а цыганам всё нипочем...
16:34:51 14-07-2023
На север всех, чтобы отморозили себе все цыганское.