Под Новосибирском дачники подрались с цыганским табором

Инцидент произошел в СНТ "Спутник", который расположен за Плющихинским жилмассивом. По словам местных обитателей, последние 30 лет с ними через забор соседствует цыганский табор, который сильно разросся в последние годы

13 июля 2023, 23:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Под Новосибирском семья дачников устроила конфликт с цыганским табором. В результате двум мужчинам разбили лица, а одной женщине выдрали клок волос, сообщает "КП-Новосибирск".

Инцидент произошел в СНТ "Спутник", который расположен за Плющихинским жилмассивом. По словам местных обитателей, последние 30 лет с ними через забор соседствует цыганский табор, который сильно разросся в последние годы — сейчас там появились самодельные постройки. Зимой их обитатели якобы воруют вещи из дачных домиков. Пытались договориться с бароном, но не вышло.

Последний яркий скандал случился днем, как раз возле местного магазина.

"С нашей стороны в итоге побиты Ваня и его жена. Поначалу-то они просто мирно сидели на своем участке, а мимо них пару раз прошли подростки из табора. Ваня говорит, они хамили, и он вызвался вывести их за ворота СНТ. У нас ведь договоренность с бароном, что их ребятки у нас не шастают. Кто-то из пацанов убежал вперед и позвал взрослых", — рассказала дачница Ирина.

Возле магазина Иван увидел еще троих цыган, якобы выпивших. Мужчина стал на них ругаться и пнул бутылку, после чего нарисовалась толпа из 20 человек. Разговора не вышло и завязалась потасовка.

"Подбежал еще один парень на защиту наших, ему тоже разбили лицо. Их женщины смотрели, дети кидали камни", — добавила Ирина.

После конфликта пострадавшие сразу поехали в больницу. У мужчины сотрясение головного мозга, у жены и соседа - ушибы и ссадины. Сразу написали заявление. При этом цыгане утверждают, что не хотели драться — якобы дачник сам хотел конфликта.

Отметим, что таким соседством недовольны и в других рядом расположенных садоводствах: "Дорожник" и "Мечтатель". Жалобы властям не помогают, а проверки не выявили нарушений.

"Жители табора могут регистрироваться у бабушек в Барышево, а фактически - жить на земле в этих домах. В администрации Новосибирского района отказались проводить проверку, так как там "нет сведений о лицах", которых будут проверять. Председатель нашего СНТ вообще говорит, что он этим не будет заниматься", — добавила Ирина.