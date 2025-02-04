Под Новосибирском "Газель" слетела с трассы и перевернулась на крышу

Пострадавших в ДТП нет

04 февраля 2025, 12:35, ИА Амител

ДТП под Новосибирском / Фото: "АСТ-54 Новосибирск"

В Новосибирской области "Газель" столкнулась с легковушкой и слетела с трассы. Об этом сообщает "АСТ-54 Новосибирск".

Известно, что после столкновения с Honda Stream транспорт съехал с дороги и перевернулся на крышу. В аварии пострадал еще один автомобиль. Он также оказался за пределами проезжей части.

На место ДТП приехала бригада медиков.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что аварию оформили с материальным ущербом, без пострадавших.