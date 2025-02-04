Под Новосибирском "Газель" слетела с трассы и перевернулась на крышу
Пострадавших в ДТП нет
04 февраля 2025, 12:35, ИА Амител
ДТП под Новосибирском / Фото: "АСТ-54 Новосибирск"
В Новосибирской области "Газель" столкнулась с легковушкой и слетела с трассы. Об этом сообщает "АСТ-54 Новосибирск".
Известно, что после столкновения с Honda Stream транспорт съехал с дороги и перевернулся на крышу. В аварии пострадал еще один автомобиль. Он также оказался за пределами проезжей части.
На место ДТП приехала бригада медиков.
В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что аварию оформили с материальным ущербом, без пострадавших.
13:45:57 04-02-2025
Новосибирск огромный, он далековат от Барнаула. В Новосибирске аварии каждый день и поинтересней. Предлагаю открыть рубрику: "А вот в Новосибирске"
14:58:51 04-02-2025
Гость (13:45:57 04-02-2025) Новосибирск огромный, он далековат от Барнаула. В Новосибир... ДТП как раз не больше, чем в Барнауле. А "пальму первенства" по ДТП у Горного Алтая! Статистика!!!
15:43:25 04-02-2025
Гость (14:58:51 04-02-2025) ДТП как раз не больше, чем в Барнауле. А "пальму первенства"... А "пальму первенства" по ДТП у Горного Алтая! --- Правильно, они там все бухие и без прав гоняют)