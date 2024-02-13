Под Новосибирском приемная семья отсудила дочь у ее родной матери

Проиграв суд, женщина пропала и перестала платить алименты

13 февраля 2024, 08:01, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Под Новосибирском родная мать пыталась отсудить дочь у приемной семьи, а проиграв суд, забыла об алиментах. Как сообщает "КП-Новосибирск", первые попытки вернуть девочку Тамара предприняла еще четыре года назад.

Женщина не скрывала, что начала принимать наркотики еще в 14 лет. Оля была ее вторым ребенком. От первого она отказалась, дочку воспитывали бабушка с дедушкой. Вторую дочь Тамара пыталась растить сама, но однажды бросила на сожителя. Она сбежала, поскольку супруг ее бил.

"Я потом вернулась в это село, но опека Олю мне уже не отдала. Моя же мама дала мне отрицательную характеристику. Дочку почти сразу пристроили в какую-то семью", – рассказала Тамара.Вскоре она родила третьего ребенка – мальчика. И тогда, как говорит, стала на путь исправления. Сама пошла в реабилитационный центр, завязала с наркотиками и алкоголем. Потом устроилась на работу, правда, сошлась с бывшим мужем, который бил. Девять лет она думала, что Олю удочерили, пока ей не пришло требование об уплате алиментов – оказалась, что девочка под опекой.

Тамаре удалось увидеться с дочкой, приехала с подарками на ее день рождения. Она надеялась, что девочка вернется к ней, однако против была опекун.

А дальше были долгие судебные заседания, потом – апелляция. Но все решения судов – в пользу приемной семьи Оли.

"Дочку психолог перед судом спросил, с кем она хочет жить. И Оля ответила, что с нами, своими приемными родителями. Оно и не удивительно: Тамара начала поливать нас в интернете грязью, придумывать, что мы пьем и с нее алименты трясем! Сама Оля мне про нее сказала: "Мама, а ведь мы сначала думали, что она хорошая", – рассказала Наталья, приемная мама Оли. После суда, как говорит Наталья, Тамара снова показала свое истинное лицо. Она обругала ребенка и исчезла – не звонит, не приезжает и не платит алименты. Двоих других детей она снова отдала родным.