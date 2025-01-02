Под Рубцовском столкнулись три автомобиля
Есть пострадавший
02 января 2025, 15:59, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
ДТП с участием трех автомобилей произошло в Рубцовском районе Алтайского края 2 января, сообщили amic.ru в ГАИ региона.
Авария случилась в 12:20 на 265-м километре трассы А-322.
Предварительно установили, что женщина 1983 года рождения за рулем Toyota Harrier выехала на встречку, где столкнулась с Kia Rio под управлением женщины 1973 года рождения. От удара Kia столкнулся с попутным Huyndai Tucson, которым управлял мужчина 1976 года рождения.
"В результате происшествия водителю Kia Rio оказана медицинская помощь", – отметили в Госавтоинспекции.
Инспекторы работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства.
16:11:21 02-01-2025
На фото вообще другие автомобили