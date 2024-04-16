Под Уитни Хьюстон. Журналист amic.ru оценил новую баню в санатории "Сосновый бор"

История о том, как Вячеслав Кондаков хорошо попарился в классной бане

16 апреля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8JvcZV

Баня в санатории "Сосновый бор" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вы наверняка уже знаете (тем более мы уже писали об этом несколько раз), что мужская часть редакции amic.ru очень любит баню. Свои "хождения по парным" мы совершаем регулярно: хотя бы раз в месяц. А журналист Вячеслав Кондаков стал настоящим экспертом, побывав в большинстве крутых бань Барнаула. Он знает, при какой температуре лучше париться и как правильно "заваривать" веник. Недавно в санатории "Сосновый бор" в селе Зудилово появилась новая русская баня на дровах. И Вячеслав отправился туда, чтобы одним из первых оценить ее качество. В компании замечательного пармейстера Дмитрия журналист amic.ru на несколько часов отвлекся от текстов и планерок, чтобы протестировать на себе новенькую баню в "Сосновом бору". И сразу скажем: она прошла проверку.

Музыка по вкусу

Баню в санатории построили всего несколько месяцев назад, поэтому на пороге я сразу же почувствовал приятный запах натурального дерева. Внутри очень уютно и комфортно: просторная раздевалка (как в современных отелях), хороший санузел, удобный деревянный стол, новенькая кухонька с холодильником. В общем, все, что нужно для классного отдыха. Даже если вы забыли полотенце, халат и тапочки, то в комплексе могут предоставить не только основные атрибуты для бани, но и масла, веники и "шапки-буденовки".

Впрочем, для меня не менее важна музыка в бане. Ни одно наше парение с коллегами не проходит без просмотра видеоклипов на телевизоре. В бане в санатории "Сосновый бор", кстати, есть все для крутого досуга: помимо телевизора с полным набором всех приложений, также можно включить умную колонку. Поскольку наши "походы" всегда начинаются с песен Уитни Хьюстон, я попросил включить мне хиты любимой певицы, чтобы отдых стал вдвойне приятней.

Баня в санатории "Сосновый бор" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Идеальный баланс

Заметив, что баня для меня недостаточно прогрелась, я подкинул в печь несколько дровишек, а опытный пармейстер Дмитрий в это время "приготавливал" веники. Перед сеансом Дмитрий рассказал, что я первый, кого он парит именно в этой новенькой баньке. Как и многие мастера по пару, он не опускает веники в горячую воду, а "томит" их в целлофановом пакете. Это позволяет сохранить их целебные свойства.

Сердце любой бани – ее парная. В "Сосновом бору" она очень уютная и светлая. Я не люблю париться в полумраке. А здесь идеальный баланс. В такой парной можно сидеть хоть полчаса, а не выбегать каждые несколько минут.

Заряд бодрости на целую неделю

В перерывах между парением, для контраста, я несколько раз принял холодный душ (даже рискнул облиться ледяной водой из ведра), а также купался в просторном бассейне. Он легко вместит большую компанию. Я же один в бассейне чувствовал себя олигархом или звездой кино. Жаль, что у меня дома нет такой же баньки.

В парную я ходил еще несколько раз – никак она меня не отпускала. Подливая воду на каменку, каждую секунду хотелось продлить удовольствие как можно дольше. Однако нельзя париться бесконечно. В любом случае я получил заряд бодрости на целую неделю.

Кстати, баня в "Сосновом бору" работает не только для постояльцев санатория. Любой желающий, как и я, может приехать сюда и тоже отдохнуть от городской суеты среди сибирского леса. А пармейстер Дмитрий может не только хорошо вас пропарить, но и сделать расслабляющий массаж. Поверьте: оно того стоит. Не случайно говорят: "Попариться и веником пробиться – это значит омолодиться".

Баня в санатории "Сосновый бор" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Где расположена баня?

Санаторий расположен в 35 километрах от Барнаула, в живописном бору, на берегу реки Черемшанки. В такой атмосфере можно отвлечься от городской суеты, насладиться спокойствием и умиротворением.

Сколько стоят услуги?

С понедельника по четверг – 2500 руб./час. Бронирование от двух часов до пяти человек.

С пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни – 2500 руб./час. Бронирование от трех часов до пяти человек. Дополнительные посетители – 300 руб./час с каждого человека. Максимальная загрузка восемь человек.

Кстати, если вы хотите перекусить, то здесь можно заказать вкусные напитки и еду в баню.

Подробную информацию уточняйте по телефону +7 (3852) 22-38-48.

АО "Санаторий Сосновый бор"

Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48

Ватсап: +79640861920

Sales@sb22.ru

https://ok.ru/sb22ru

https://vk.com/sb22ru

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