Под ведущей Первого канала Андреевой во время эфира сломался стул
Она растерялась, но быстро пришла в себя
13 октября 2024, 21:30, ИА Амител
В интернете появился фрагмент записи прямого эфира Первого канала, на котором произошел инцидент с ведущей.
На видео заметно, как стул под Екатериной Андреевой неожиданно сломался, когда она читала новости.
Андреева на мгновение растерялась от неожиданности, но быстро взяла себя в руки и продолжила читать, не обращая внимания на сломанный стул.
08:39:39 14-10-2024
Молодец
22:54:28 14-10-2024
Гость (08:39:39 14-10-2024) Молодец... Катя молодец, даже глазом не моргнула👍
09:20:28 14-10-2024
жрать меньше надо
22:56:57 14-10-2024
Гость (09:20:28 14-10-2024) жрать меньше надо... Зависть плохой вещь!
11:32:01 14-10-2024
карма.
23:13:32 14-10-2024
Нарушила диету.