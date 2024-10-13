НОВОСТИОбщество

Под ведущей Первого канала Андреевой во время эфира сломался стул

Она растерялась, но быстро пришла в себя

13 октября 2024, 21:30, ИА Амител

В интернете появился фрагмент записи прямого эфира Первого канала, на котором произошел инцидент с ведущей.

На видео заметно, как стул под Екатериной Андреевой неожиданно сломался, когда она читала новости.

Андреева на мгновение растерялась от неожиданности, но быстро взяла себя в руки и продолжила читать, не обращая внимания на сломанный стул.

телевидение

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:39:39 14-10-2024

Молодец

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Доктор

22:54:28 14-10-2024

Гость (08:39:39 14-10-2024) Молодец... Катя молодец, даже глазом не моргнула👍

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:28 14-10-2024

жрать меньше надо

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Доктор

22:56:57 14-10-2024

Гость (09:20:28 14-10-2024) жрать меньше надо... Зависть плохой вещь!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:01 14-10-2024

карма.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:13:32 14-10-2024

Нарушила диету.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров