Под ведущей Первого канала Андреевой во время эфира сломался стул

Она растерялась, но быстро пришла в себя

13 октября 2024, 21:30, ИА Амител

В интернете появился фрагмент записи прямого эфира Первого канала, на котором произошел инцидент с ведущей.

На видео заметно, как стул под Екатериной Андреевой неожиданно сломался, когда она читала новости.

Андреева на мгновение растерялась от неожиданности, но быстро взяла себя в руки и продолжила читать, не обращая внимания на сломанный стул.