Под Волгоградом выпускник напал на одноклассницу с ножом во время последнего звонка

Причиной агрессии стала неразделённая любовь, о которой подросток даже никогда не говорил потерпевшей

23 мая 2023, 17:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Одиннадцатиклассник напал с ножом на одноклассницу во время последнего звонка в посёлке Иловля Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает Telegram-канал Shot, подросток был безответно влюблён в свою одноклассницу, однако даже не пытался признаться ей в любви – боялся подойти.

Во время линейки он вытащил из носка нож, схватил девочку за волосы и попытался перерезать горло. Оттащить его помогли другие выпускники.

Девушка отделалась лёгкими ранениями – ей наложили швы, госпитализация не потребовалась. Нападавшего задержали.