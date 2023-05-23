Под Волгоградом выпускник напал на одноклассницу с ножом во время последнего звонка
Причиной агрессии стала неразделённая любовь, о которой подросток даже никогда не говорил потерпевшей
23 мая 2023, 17:39, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Одиннадцатиклассник напал с ножом на одноклассницу во время последнего звонка в посёлке Иловля Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как сообщает Telegram-канал Shot, подросток был безответно влюблён в свою одноклассницу, однако даже не пытался признаться ей в любви – боялся подойти.
Во время линейки он вытащил из носка нож, схватил девочку за волосы и попытался перерезать горло. Оттащить его помогли другие выпускники.
Девушка отделалась лёгкими ранениями – ей наложили швы, госпитализация не потребовалась. Нападавшего задержали.
09:08:38 24-05-2023
Откуда информация, что из-за неразделенной любви? Есть уже видео, где его утырка допрашивают и там про любовь ни слова. А его неадекватное состояние на допросе говорит, что он либо псих, либо под веществами.
09:17:01 24-05-2023
ыть (09:08:38 24-05-2023) Откуда информация, что из-за неразделенной любви? Есть уже в... Так у нас всегда заголовки и тексты в таких случаях "про любовь" же. Напал, так обязательно на "возлюбленную" и обязательно от большой и чистой любви. И жертва еще и виновата, что не хотела быть битой и тасканной за волосы. Но уасянеуиноват, у него любофф.