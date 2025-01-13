Подачу холодной воды ограничили на двух улицах Барнаула
Причиной стала коммунальная авария
13 января 2025, 11:40, ИА Амител
Специалисты устраняют коммунальную аварию в Барнауле / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Повреждение водопровода диаметром 300 мм произошло на ул. Островского, 17. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
На время устранения аварии холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Островского, 15, 17;
- ул. Георгия Исакова, 226, 226а, 228.
По предварительным данным, специалисты устранят повреждение в 19:30. Для горожан организуют подвоз воды.
12:15:14 13-01-2025
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