Подачу холодной воды ограничили на двух улицах Барнаула

Причиной стала коммунальная авария

13 января 2025, 11:40, ИА Амител

Специалисты устраняют коммунальную аварию в Барнауле / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Повреждение водопровода диаметром 300 мм произошло на ул. Островского, 17. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

На время устранения аварии холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Островского, 15, 17;

ул. Георгия Исакова, 226, 226а, 228.

По предварительным данным, специалисты устранят повреждение в 19:30. Для горожан организуют подвоз воды.