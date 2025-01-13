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Подачу холодной воды ограничили на двух улицах Барнаула

Причиной стала коммунальная авария

13 января 2025, 11:40, ИА Амител

Специалисты устраняют коммунальную аварию в Барнауле / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Специалисты устраняют коммунальную аварию в Барнауле / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Повреждение водопровода диаметром 300 мм произошло на ул. Островского, 17. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

На время устранения аварии холодной воды не будет по следующим адресам:   

  • ул. Островского, 15, 17;
  • ул. Георгия Исакова, 226, 226а, 228.   

По предварительным данным, специалисты устранят повреждение в 19:30. Для горожан организуют подвоз воды.

Барнаул коммунальная авария вода отключения водоканал Водоснабжение

Комментарии 1

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Гость

12:15:14 13-01-2025

и на Деповской!

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