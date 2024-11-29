Подари чудо. Фонд "Мой Алтай" собирает помощь для покупки сладких подарков для детей

Поучаствовать в акции может любой желающий

29 ноября 2024, 17:20, ИА Амител erid: LjN8KRUd7

Вкусный подарок детям / Фото: фонд "Мой Алтай"

В преддверии новогодних и рождественских праздников благотворительный фонд "Мой Алтай" не мог остаться равнодушным к детям, которые находятся в трудных жизненных условиях. Чтобы ребята со всего Алтайского края почувствовали заботу и получили сладкие новогодние подарки, "Мой Алтай" закупит 250 вкусных наборов.

Помочь в сборе средств и присоединиться к акции может любой желающий.

Чтобы подарить праздник ребенку, нужно отсканировать QR*-код в мобильном приложении своего банка и перевести 375 рублей на расчетный счет фонда. Этой суммы гарантированно хватит на один сладкий подарок для ребенка из Алтайского края. Ее можно изменить в зависимости от желаемого количества подарков.

Сделать добро стало легче. Присоединяйтесь к акции.

Благотворительную акцию "Подарим детям праздник" проводят с 20 ноября по 23 декабря 2024 года.

*В случае оплаты по QR-коду вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с положением об обработке персональных данных ОПБФ "Мой Алтай" от 01.04.2024.

Благотворительный фонд "Мой Алтай"

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