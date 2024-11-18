Подарки и спецпредложения. В Автоцентре АНТ пройдет презентация нового Chery Tiggo 4

На мероприятие приглашают всех жителей Алтайского края

18 ноября 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KQqFs

Chery Tiggo 4 / Фото: Светлана Рогожникова

23 ноября 2024 года – день Chery в Барнауле. Автоцентр АНТ приглашает всех жителей Алтайского края на захватывающую презентацию нового кроссовера Chery Tiggo 4 ("Чери Тигго 4"). Мероприятие пройдет на Павловском тракте, 249 е, с 13:00 до 15:00.

Вы сможете не только ознакомиться с последними обновлениями и преимуществами Tiggo 4, но и пройти тест-драйв, чтобы лично оценить комфорт и мощь автомобиля. Праздничная программа порадует всю семью: будут развлечения для детей и взрослых, вкусный фуршет, а также розыгрыш призов – от бытовой техники до автомобильных аксессуаров. Почти каждый уйдет домой с приятным подарком.

А еще 23 ноября станет особенным для всех, кто давно мечтает о новом авто: только в день презентации с 09:00 до 17:00 на все модели линейки Chery будут действовать эксклюзивные условия покупки.

Chery Tiggo 4 / Фото: Светлана Рогожникова

Новый Chery Tiggo 4 стал еще прогрессивнее и современнее, совместив в себе больше технологий и комфорта:

двигатель 1,5 PT 147 DCT6 – отличная динамика и экономичность (8,8 л / 100 км в городе, 5,8 л / 100 км на трассе);

современный дизайн – LED-оптика, литые 17- и 18-дюймовые диски;

просторный салон с сенсорными дисплеями для управления мультимедиа, обогревом и климатом;

полный зимний пакет – обогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла;

комфорт для всей семьи – дефлекторы для второго ряда сидений, беспроводная зарядка и даже люк с электроприводом;

гарантия пять лет или 150 000 км пробега.

Не упустите этот шанс стать обладателем нового Chery Tiggo 4 по выгодной цене. Приходите в Автоцентр АНТ всей семьей за яркими впечатлениями. Чтобы заранее зарегистрироваться на розыгрыш, отправьте цифру 4 на номер +7 903 947-60-82 или на сайте ant22.ru.

Фото предоставлено Автоцентром АНТ

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, ул. Павловский тракт, 249 е

График работы: пн-пт – 08:00-19:00; сб-вс – 09:00-17:00

Тел.: +7 (385) 23-00-50

chery-ant22.ru

t.me/chery_ant22

vk.com/chery_ant22

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в Автоцентре АНТ.

ООО АНТ 2000

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