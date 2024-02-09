Подарок, который запомнится. Как порадовать мужчин на День защитника Отечества?

Подарочный сертификат в современный банный комплекс "Барнаульские бани" – прекрасное решение

09 февраля 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8Jz3wP

Банный комплекс "Барнаульские бани" / Фото предоставлено компанией

23 февраля уже не за горами, и многие женщины задумываются о том, что подарить мужчинам. Очередной комплект носков или пену для бритья? Не стоит. Если вы хотите удивить своего защитника по-настоящему, подарите ему отдых и расслабление. Сертификат в современный банный комплекс "Барнаульские бани" – отличный вариант для подарка, который точно понравится и запомнится. Порадуйте мужей, отцов, друзей и коллег брутальным, но одновременно с этим душевным и полезным отдыхом. Тем более что до 29 февраля 2024 года в банном комплексе действует акция на подарочные сертификаты.

Место отдыха и силы

Почему такой подарок точно запомнится? Потому что банный комплекс "Барнаульские бани" ­– место не только для восстановления сил и здоровья, но и для душевного отдыха, а также теплых встреч с близкими и друзьями. Здесь можно забыть о повседневных проблемах, перезагрузиться и насладиться приятным легким паром. Комплекс довольно большой – занимает площадь более 1000 кв. м.

В посещение комплекса включены:

жаркие русские парные;

ароматные программы пара из целебных настроев сибирских трав;

большой теплый бассейн длиной 15 метров и температурой +29 градусов;

прохладная купель;

два отделения турецкого хаммама;

просторная зона отдыха.

Дополнительно комплекс предлагает погрузиться в мир настоящего релакса. Для вас: яркие программы индивидуального парения от ведущих пармейстеров Сибири, спа-услуги, комплексные программы и расслабляющий массаж.

А в баре-ресторане гостей ждут освежающие напитки и вкусные блюда русской и европейской кухни.

Банный комплекс "Барнаульские бани" / Фото предоставлены компанией

Выгодный подарок для коллег и близких

До 29 февраля 2024 года успейте воспользоваться акцией на покупку подарочных сертификатов в "Барнаульские бани". Это отличная возможность сделать выгодный подарок не только родным, но и коллегам. При покупке от пяти сертификатов вы получаете 5%-й кешбек, а от 10 сертификатов – 7%-й кешбек.

Номиналы сертификатов доступны от 500 до 3000 рублей, так что вы точно найдете подходящий вариант. Приобрести их можно на ресепшене. Порадуйте мужчин приятным и полезным подарком. В "Барнаульских банях" им будет хорошо!

Подарочные сертификаты / Фото: "Барнаульские бани"

"Барнаульские бани"

Адрес: Барнаул, Взлетная, 35

Тел.: 8-903-911-44-77

СайтООО "ФИНЧ" (ИНН 2222862150, ОГРН 1172225037940)

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