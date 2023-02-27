Хотите сделать любимой женщине лучший подарок на 8 марта? Есть классный вариант

27 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: barnaul.vernokuhni.ru

Дом – это самое любимое место на планете. А потому очень важно, чтобы в нём было тепло, светло и уютно. Такими наши дома и квартиры помогает делать ТВК "Республика". Здесь есть уютные диваны, качественные кровати и кухни. Вот их-то в преддверии 8 марта посмотрела ведущая программ "Удачный час" и "Любимый дом" на Радио Дача Дарья Некрасова.

Женщина больше 30% своего времени проводит на кухне. Приготовление еды для неё – это душа, искусство и творчество одновременно, каждый день, каждый месяц, каждый год и так всю жизнь. Она готовит для мужа, для детей, потом – для внуков, а всё это время ещё и для гостей. Так подарите своему главному человеку в жизни и в доме функциональную, красивую и, конечно, современную кухню.

"ВЕРНО" – фабрика кухонь с индивидуальным дизайном и неизменно высоким качеством. "ВЕРНО" создаёт кухни для кулинарных экспериментов, детально адаптируя дизайн к потребностям и стилю хозяйки, которая будет довольна этим пространством долгие годы. Приходите, ищите и выбирайте сердцем, глазами и душой в салоне "ВЕРНО" в ТВК "Республика" на среднем уровне.

ТВК "Республика" (ООО "Республика Ермак")

Барнаул, проспект Космонавтов, 6г

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