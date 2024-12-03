На здоровье. В санатории "БелокурЪ" действует скидка на путевки пенсионерам

Порадуйте близких возможностью отдохнуть в алтайском предгорье

03 декабря 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KJk9x

Санаторий "БелокурЪ" / Фото предоставлено компанией

Новый год – время чудес, волшебства и, конечно же, подарков. В этом году порадуйте родителей, бабушек и дедушек не просто презентом, а вниманием – подарите им путевку в санаторий. Там близкие смогут хорошо отдохнуть и поправить здоровье. Например, "БелокурЪ" – отличный вариант для такого подарка. И вот почему.

Слияние с природой

"БелокурЪ" находится в городе-курорте Белокуриха среди живописной природы у подножия горы Церковка. Из номеров открывается вид на лес и реку, что позволяет насладиться единением с природой. Сбалансированное трехразовое питание, свежий воздух и прогулки помогут полноценно отдохнуть и восстановить силы.

Лечение и восстановление

Санаторий предлагает качественные оздоровительные услуги благодаря современной лечебной базе. Здесь можно пройти профилактику и лечение заболеваний:

опорно-двигательного аппарата и соединительных тканей;

сердечно-сосудистой системы;

дыхательной, мочеполовой и нервной систем;

кожных заболеваний.

Главврач подберет для каждого гостя индивидуальные процедуры, учитывая пожелания и состояние здоровья.

Комфорт и уют

В "Белокуре" царит атмосфера домашнего уюта и заботы. Небольшой формат санатория (всего 28 номеров) позволяет каждому гостю почувствовать себя особенным и получить индивидуальное внимание. Удобные номера, оснащенные всем необходимым, благоустроенная территория, бассейн – все это создает комфортные условия для проживания и отдыха.

Скидки и акции

"БелокурЪ" предлагает доступные цены на свои услуги. А в период с 1 по 27 декабря 2024 года и с 9 января по 20 февраля 2025 года проводит акцию "Золотой возраст". Пенсионеры, предъявив пенсионное удостоверение, получат скидку 35% на санаторно-курортное лечение от десяти суток.

Узнать подробнее об акциях и скидках, забронировать путевку можно по бесплатному номеру 8-800-700-99-65.

ООО "Белокур"

Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79

E-mail: info@belokur.ru

Телефон: +7(38577) 34-404

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