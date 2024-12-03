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На здоровье. В санатории "БелокурЪ" действует скидка на путевки пенсионерам

Порадуйте близких возможностью отдохнуть в алтайском предгорье

03 декабря 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KJk9x

Санаторий "БелокурЪ" / Фото предоставлено компанией
Санаторий "БелокурЪ" / Фото предоставлено компанией

Новый год – время чудес, волшебства и, конечно же, подарков. В этом году порадуйте родителей, бабушек и дедушек не просто презентом, а вниманием – подарите им путевку в санаторий. Там близкие смогут хорошо отдохнуть и поправить здоровье. Например, "БелокурЪ" – отличный вариант для такого подарка. И вот почему.

Слияние с природой

"БелокурЪ" находится в городе-курорте Белокуриха среди живописной природы у подножия горы Церковка. Из номеров открывается вид на лес и реку, что позволяет насладиться единением с природой. Сбалансированное трехразовое питание, свежий воздух и прогулки помогут полноценно отдохнуть и восстановить силы.

Лечение и восстановление

Санаторий предлагает качественные оздоровительные услуги благодаря современной лечебной базе. Здесь можно пройти профилактику и лечение заболеваний:

  • опорно-двигательного аппарата и соединительных тканей;
  • сердечно-сосудистой системы;
  • дыхательной, мочеполовой и нервной систем;
  • кожных заболеваний.

Главврач подберет для каждого гостя индивидуальные процедуры, учитывая пожелания и состояние здоровья.

Комфорт и уют

В "Белокуре" царит атмосфера домашнего уюта и заботы. Небольшой формат санатория (всего 28 номеров) позволяет каждому гостю почувствовать себя особенным и получить индивидуальное внимание. Удобные номера, оснащенные всем необходимым, благоустроенная территория, бассейн – все это создает комфортные условия для проживания и отдыха.

Скидки и акции

"БелокурЪ" предлагает доступные цены на свои услуги. А в период с 1 по 27 декабря 2024 года и с 9 января по 20 февраля 2025 года проводит акцию "Золотой возраст". Пенсионеры, предъявив пенсионное удостоверение, получат скидку 35% на санаторно-курортное лечение от десяти суток.

Узнать подробнее об акциях и скидках, забронировать путевку можно по бесплатному номеру 8-800-700-99-65.

ООО "Белокур"
Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79
E-mail: info@belokur.ru
Телефон: +7(38577) 34-404
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Комментарии 8

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Гость

11:19:13 03-12-2024

эх! дожить бы до пенсии...!

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Я и я

11:38:04 03-12-2024

Доживете, только пенсии не хватит на отдых в санатории

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Гость

11:44:33 03-12-2024

Я и я (11:38:04 03-12-2024) Доживете, только пенсии не хватит на отдых в санатории... Да и зарплаты тоже.

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Гость

11:44:10 03-12-2024

да-а-а-а... и такие мысли тоже посещают...

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Гость

13:04:14 03-12-2024

Когда то давно, в более развитой стране путевки в санаторий бесплатно выдавали.

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Гость из будущего

13:37:03 03-12-2024

Гость (13:04:14 03-12-2024) Когда то давно, в более развитой стране путевки в санаторий ...
Не бесплатно, а за счёт профсоюза, куда весь коллектив регулярно отчислял % от зарплаты или стипендии. Все скидываются, а несколько человек едет в этом году. Остальные ждут своей очереди, если таковая наступит.
Вы и сейчас можете получить инсульт/инфаркт и скататься бесплатно.

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Гость

17:40:09 03-12-2024

Гость (13:04:14 03-12-2024) Когда то давно, в более развитой стране путевки в санаторий ... Это была другая, более развитая цивилизация!

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Мусик

13:40:50 03-12-2024

могу подсказать земельные участки где радону не меньше идет.

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