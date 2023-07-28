Подарок в конце рабочей недели. Фото яркой радуги после дождя над Барнаулом
С некоторых ракурсов можно было разглядеть и второй полукруг
28 июля 2023, 22:02, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул", amic.ru
Вечером 28 июля в Барнауле прошел дождь. Но обрадовать жителей города после ненастной погоды решила радуга. С некоторых ракурсов можно было разглядеть и второй полукруг.
Снимки красивого природного явления – в фотоподборке amic.ru.
22:09:08 28-07-2023
закат был очень красивый и двойная радуга! :)
01:06:02 29-07-2023
Красота спасет мир
09:52:07 29-07-2023
Ра-дуга - сияющая дуга.