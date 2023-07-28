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Подарок в конце рабочей недели. Фото яркой радуги после дождя над Барнаулом

С некоторых ракурсов можно было разглядеть и второй полукруг

28 июля 2023, 22:02, ИА Амител

Вечером 28 июля в Барнауле прошел дождь. Но обрадовать жителей города после ненастной погоды решила радуга. С некоторых ракурсов можно было разглядеть и второй полукруг.

Снимки красивого природного явления – в фотоподборке amic.ru.

Барнаул

Комментарии 3

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Элен без ребят

22:09:08 28-07-2023

закат был очень красивый и двойная радуга! :)

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TS

01:06:02 29-07-2023

Красота спасет мир

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Гость

09:52:07 29-07-2023

Ра-дуга - сияющая дуга.

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