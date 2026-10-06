Одно из самых популярных решений — тюнинг-программа "Urban Carbon"

06 октября 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGt3n4Z

Пример работы специалистов "Обвестюнинг" / Фото: tuning-obves.ru

Audi RSQ8 — один из самых ярких представителей сегмента кроссоверов спорт-класса. Он покорил тысячи автолюбителей своей мощностью, технологичностью и эффектным внешним видом. Дизайн кузова смотрится динамично — здесь выверены даже малейшие детали. Но для придания индивидуальности авто многие владельцы решаются на внешний тюнинг. Это популярная услуга, так как она позволяет сохранить заводские технические характеристики авто, но при этом преобразить внешний дизайн.

Если вы хотите модернизировать внешний вид своего кроссовера, то обратиться за помощью можно в компанию "Обвестюнинг". Здесь работают талантливые и опытные мастера, которые готовы преобразить автомобиль с учетом пожеланий заказчика. При этом индивидуальный подход сочетается с профессионализмом. Об этом говорят многочисленные отзывы и результаты работы мастером, познакомиться с которыми можно на официальном сайте компании tuning-obves.ru.

Среди реализованных проектов есть тюнинг популярного спортивного кроссовера Audi RSQ8. Одно из самых популярных решений — тюнинг-программа "Urban Carbon". Чтобы подчеркнуть спортивный характер кроссовера, устанавливаются карбоновые элементы. При этом сохраняется фирменный стиль и динамика. Готовые комплекты сочетают в себе не только эстетичность, но и функциональность. При относительно небольшом весе карбоновые комплектующие отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Если рассматривать реализованный мастерами проект "Urban Carbon" для Audi RSQ8 '2021, то был установлен целый пакет элементов:

расширители для арок с карбоновым покрытием;

спойлеры карбон для переднего бампера;

диффузор для заднего бампера;

декоративные накладки на автозеркала;

элероны.

Дополнительно мастера студии автодизайна провели оклейку в прозрачный сатиновый полиуретан, установили полосы в стиле Mansory ("Мэнсори"). Это только один из вариантов обвеса, который может быть установлен на кроссовер. В каждом случае комплектующие подбирают совместно с клиентом, учитывая его запросы. Все нужные комплекты для тюнинга есть в наличии, поэтому собственнику авто не придется ничего искать самостоятельно. Для модернизации кузова используют только высококачественные элементы проверенных торговых марок. На все комплектующие, как и на выполненную работу, предоставляется гарантия.

Индивидуальный предприниматель Цирулев Артем Михайлович

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