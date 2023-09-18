"Поддай парку". В "Гранд Арене" открывают магазин долговечных чугунных печей для бани

В "Техно Лите" вы сможете купить качественную и очень жаркую печь

18 сентября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KGpVD

Печи для бани / Фото: "Техно Лит"

Посещение бани – одна из самых приятных и полезных традиций, которая сохранилась с давних времен. Еще знаменитый Гиппократ рекомендовал ходить в парную при наличии различных заболеваний. Если правильно и ответственно подойти к процедурам, то можно очистить не только тело, но и дух, а еще улучшить самочувствие и укрепить иммунитет. Чтобы процесс доставлял максимум удовольствия и пользы, нужно устанавливать правильную печь. Именно такие будут продавать в ТВК "Гранд Арена", в новом магазине "Техно Лит".

Когда и где будет работать магазин?

В Барнауле, в ТВК "Гранд Арена". Открытие состоится 20 сентября 2023 года.

Чем хороши печи "Техно Лит"?

Да всем они хороши. У завода "Техно Лит" есть собственное конструкторское бюро и станки с ЧПУ. Это позволяет изготавливать "сердце бани" сложной формы, их детали собирают без сварки и болтов, поскольку высокое качество отливки гарантирует плотное примыкание элементов друг к другу, без добора.

Парение с чугунными теплонакопительными печами "Техно Лит" дарит новые приятные ощущения: вместо резкого горячего пара идет мягкий и обволакивающий. Именно он несет расслабление и особое удовольствие.

Преимущества чугунных печей "Техно Лит":

надежные и долговечные – выполнены из качественных материалов;

высокофункциональные – способны обогреть большие площади и поддержать оптимальную для парения температуру;

эффективные и привлекательные.





Варианты печей / Фото: "Техно Лит"

В магазине "Техно Лит" в ТВК "Гранд Арена" будут все модели печей: "Гром", "Авангард", "Гроза", GFS*, "Искандер". Менеджеры расскажут о технических особенностях каждой модели, о достоинствах, а также о том, чем одна печь отличается от другой, и помогут с выбором. Хотите знать больше и тщательно подготовиться к покупке? Заходите на ютуб-канал "Техно Лита", где так много всего о печах и важных правилах их выбора.

И, конечно же, приходите в ТВК "Гранд Арена" и познакомьтесь с настоящими произведениями литейного искусства, которые способны подарить удовольствие и комфорт при посещении парной.

ТВК "Гранд Арена"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 180

Тел. магазина: 8-909-503-1109

Ютуб-канал Фото: "Техно Лит"

*GFS ("ДжиЭфЭс")

ИП Полуэктов Денис Сергеевич

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