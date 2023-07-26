Поддержка семей с детьми: ЕР подвела итоги работы в Госдуме

Приоритетной задачей "Единой России" стало исполнение народной программы партии

26 июля 2023, 15:11, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Партия "Единая Россия" инициировала 40% законов в Госдуме, которые отражают поручения президента по поддержке участников СВО и их семей, семей с детьми и социально-незащищенных категорий, обеспечению обороноспособности страны и ее технологического суверенитета.

Как сообщает сайт ER.ru со ссылкой на секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, работу фракции в Госдуме в весеннюю сессию во многом определила спецоперация.

"ЕР продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели, в том числе, на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента", – подчеркнул Турчак.

Среди наиболее важных решений, принятых этой весной, Андрей Турчак назвал признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, введение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. Отдельно секретарь Генсовета выделил упрощение порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими.

Введены и дополнительные льготы для участников СВО и их детей при поступлении в вузы. Они получили право поступать на бюджетные места в пределах отдельной квоты и пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах.

Также приняты поправки о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму, закон о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжелой инвалидности в СВО. На этой же неделе предстоит рассмотреть поправки о приостановлении срочных трудовых контрактов мобилизованным и добровольцам на период участия в СВО, о праве работодателей выплачивать им материальную помощь. Реализация этих инициатив повысит гарантии социальной защиты бойцов, отметил Турчак.

Приоритетной задачей ЕР оставалось исполнение народной программы партии. Для ее реализации были приняты законы о развитии школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам, поддержке спортивных тренеров, защите граждан от незаконных действий коллекторов, введении заброшенного имущества в оборот, повышении безопасности газового оборудования в МКД и многие другие.

До конца сессии Госдума рассмотрит законопроект ЕР об инклюзивном отдыхе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в летних оздоровительных лагерях.

Руководитель фракции Владимир Васильев отметил, что принятые депутатами решения создают условия для стабильного социально-экономического развития.

"Ко второму чтению готовится законопроект о занятости – он направлен на профилактику безработицы, закрепляет понятие частичной занятости. Чтобы граждане, ухаживающие за детьми, инвалидами, пожилыми людьми, могли беспрепятственно получать господдержку, несмотря на доход от подработки", – сказал он.

Изменены критерии признания семей нуждающимися – теперь при расчете среднедушевого дохода учитываются доходы только отдельной семьи, а не всех членов домохозяйства. Многое сделано в сфере образования. Возобновлено трудовое воспитание в школах, приняты решения по возвращению школьной медицины. Студентам последних курсов педколледжей и техникумов предоставлено право работать в начальных классах.

Принят ряд законопроектов, направленных на поддержку материнства и детства. Запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, расширена возможность использования маткапитала, освобождены от налогов средства матподдержки учащимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Также в весеннюю сессию "Единая Россия" защитила права потребителей финансовых услуг. Кредитные каникулы закреплены в качестве бессрочной меры поддержки для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Одним из ключевых направлений работы фракции стала поддержка семей с детьми. По инициативе партии отменен НДФЛ при продаже земельных участков для семей с детьми, идет работа над расширением гарантий для детей с особенностями развития и детей-сирот, рассматриваются другие инициативы.

Помимо этого, ЕР обеспечила возможность врачам-стажерам работать под контролем наставников, что позволит решать проблему кадрового дефицита в здравоохранении.

Также приняты законы о наказании за дискредитацию армии и распространение ложной информации в отношении добровольцев. Предусмотрена повышенная ответственность в отношении террористов, диверсантов, изменников Родины.