Поддержку от "Единой России" к 1 сентября получили 14 тысяч детей из новых регионов

А всего партия помогает 55 тыс. детей страны

10 августа 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: ru.freepik.com

Рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов, сообщает сайт ER.ru.

"Собери ребенка в школу"

"Единая Россия" организовала более 4 тысяч пунктов приема школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции "Собери ребенка в школу" могли все желающие. Выдача школьных наборов проходит в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приемных. В новых регионах – через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые "Единая Россия" открыла вместе с фондом "Ридовка Помогает!".

"Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаем им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки", – рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Накануне такие мероприятия прошли в штабах во Владимирской, Нижегородской, Свердловской областях и других регионах. В них также приняли участие дети из многодетных и нуждающихся семей.

Новые регионы

В новых регионах России рюкзаки ко Дню знаний от "Единой России" получили уже 14 тысяч детей. Также партия передает в школы наборы учебников и книг для библиотек.

"Потребности каждого населенного пункта прорабатываем отдельно. Собираем информацию о том, скольким детям нужна помощь, в чем особенно нуждаются школы. Это и оргтехника, и спортивный инвентарь, учебники не только для начальной школы, но и средней и старшей, наборы для творчества и многое другое", – рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России".

Он также отметил, что партия помогает восстанавливать школы новых регионов по народной программе. Здания во многих населенных пунктах находятся в плачевном состоянии – подготовить их к 1 сентября помогают волонтеры.

"Объекты, где требуются капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от "Единой России" могут предложить включить в региональные блоки народной программы партии. Сейчас сбор инициатив идет во всех населенных пунктах. Какие-то работы уже проводятся, например, ряд школ ремонтируют в Херсонской области, в Донецкой и Луганской народных республиках при поддержке регионов-шефов. Обновляют и здания, которые пострадали от обстрелов ВСУ, и те, что не ремонтировали при украинской власти. Многие школы уже готовы принимать детей", – подчеркнул Александр Сидякин.

Напомним, "Единая Россия" ежегодно проводит акцию "Собери ребенка в школу" для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября – оценивают качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок.

Алтайский край

Алтайские депутаты-единороссы и партийные активисты также ежегодно участвуют в акции "Собери ребенка в школу", рассказала координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" в Алтайском крае Ирина Солнцева.

"Большую лепту вносят общественные приемные партии, куда школьные принадлежности приносят предприниматели и просто неравнодушные жители наших городов и сел. Десятки многодетных, малоимущих, находящихся в трудной жизненной ситуации семей уже получили ранцы с тетрадями, карандашами, альбомами, красками, фломастерами, цветной бумагой, картоном и многим другим из рук наших партийцев на местах", – отметила она.

Акция проходит при участии социальных работников, которые помогают определить семьи, нуждающиеся в помощи. Второй год к акции присоединяется "Женское движение Единой России", его активистки помогают школьникам подшефного Алтайскому краю Славяносербского района Луганской Народной Республики. Сейчас они формируют наборы для луганских первоклассников, детей участников СВО и детей из приемных семей. Подарки будут переданы адресатам вместе с очередным гуманитарным грузом из Алтайского края.