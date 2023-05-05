Подъезд к коммунальному мосту изменят в Бийске

Пробки сейчас собираются на подъезде к пересечению с улицей Шишкова и на улице Гоголя

05 мая 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске в преддверии четырёхдневных праздников изменят подъезд к коммунальному мосту. Об этом сообщает портал "Бийский рабочий".

Отмечается, что в данный момент пробки собираются на подъезде к пересечению с улицей Шишкова и на улице Гоголя.

На перекрёстке Шишкова – Гоголя отключили светофор и поставили регулировщиков. Чтобы пропускать машины из Белокурихи, власти решили изменить схему проезда.

"С улицы Горького машины будут поворачивать только направо и уходить в сторону Горного Алтая", – сказано в сообщении.

На Шишкова автомобилисты смогут развернуться, подъехать к мосту или выбрать свободную дорогу.

Исключением станут автобусы.