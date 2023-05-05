Подъезд к коммунальному мосту изменят в Бийске
Пробки сейчас собираются на подъезде к пересечению с улицей Шишкова и на улице Гоголя
05 мая 2023, 20:40, ИА Амител
В Бийске в преддверии четырёхдневных праздников изменят подъезд к коммунальному мосту. Об этом сообщает портал "Бийский рабочий".
Отмечается, что в данный момент пробки собираются на подъезде к пересечению с улицей Шишкова и на улице Гоголя.
На перекрёстке Шишкова – Гоголя отключили светофор и поставили регулировщиков. Чтобы пропускать машины из Белокурихи, власти решили изменить схему проезда.
"С улицы Горького машины будут поворачивать только направо и уходить в сторону Горного Алтая", – сказано в сообщении.
На Шишкова автомобилисты смогут развернуться, подъехать к мосту или выбрать свободную дорогу.
Исключением станут автобусы.
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