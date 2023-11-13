Подключайтесь: еще в 11 алтайских селах появился скоростной интернет "Ростелекома"

Современные технологии теперь доступны еще для 3,6 тыс. семей

13 ноября 2023, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KSwSy

Работы "Ростелекома" / Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" приступил к подключению жителей 11 населенных пунктов Алтайского края к услугам на базе современной оптической сети, которую федеральный оператор построил в сентябре и октябре. Доступ к скоростному интернету, цифровому ТВ и домашнему видеонаблюдению получили более 3,6 тыс. домов.

Наибольший охват новой сетью в селах Камышенка Петропавловского района (670 домов) и Зеленый Дол Калманского района (550 домов). Чуть меньше – по 300 с лишним домохозяйств – в Тулате и Маралихе Чарышского района, а также в Калистратихе и поселке Алтай Калманского района. Скоростные линии связи также построены в четырех населенных пунктах Алейского района: Большепонюшово, Безголосово, Вавилоне и Кабаково.

"Последние 2-3 года объемы строительства волоконно-оптических линий связи очень большие. Мы достраиваем сеть в райцентрах и больших селах, а в малых – переводим действующих абонентов с медных линий на оптические, охватывая всю территорию сразу. С начала года оптика построена в 83 населенных пунктах Алтайского края", – отметил директор Алтайского филиала компании "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

В конце октября "Ростелеком" завершил строительство сети в поселке Майский Романовского района, селах Плотава Алейского и Новоильинка Хабаровского районов. Попробовать высокую скорость передачи данных и цифровые сервисы смогут еще более 800 сельских жителей.

На 1 ноября 2023 года скоростной интернет действует в 266 селах, что составляет 32% от всех сельских домов региона.

ПАО "Ростелеком"

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