Подключайтесь: еще в 11 алтайских селах появился скоростной интернет "Ростелекома"
Современные технологии теперь доступны еще для 3,6 тыс. семей
13 ноября 2023, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KSwSy
"Ростелеком" приступил к подключению жителей 11 населенных пунктов Алтайского края к услугам на базе современной оптической сети, которую федеральный оператор построил в сентябре и октябре. Доступ к скоростному интернету, цифровому ТВ и домашнему видеонаблюдению получили более 3,6 тыс. домов.
Наибольший охват новой сетью в селах Камышенка Петропавловского района (670 домов) и Зеленый Дол Калманского района (550 домов). Чуть меньше – по 300 с лишним домохозяйств – в Тулате и Маралихе Чарышского района, а также в Калистратихе и поселке Алтай Калманского района. Скоростные линии связи также построены в четырех населенных пунктах Алейского района: Большепонюшово, Безголосово, Вавилоне и Кабаково.
"Последние 2-3 года объемы строительства волоконно-оптических линий связи очень большие. Мы достраиваем сеть в райцентрах и больших селах, а в малых – переводим действующих абонентов с медных линий на оптические, охватывая всю территорию сразу. С начала года оптика построена в 83 населенных пунктах Алтайского края", – отметил директор Алтайского филиала компании "Ростелеком" Сергей Лавренюк.
В конце октября "Ростелеком" завершил строительство сети в поселке Майский Романовского района, селах Плотава Алейского и Новоильинка Хабаровского районов. Попробовать высокую скорость передачи данных и цифровые сервисы смогут еще более 800 сельских жителей.
На 1 ноября 2023 года скоростной интернет действует в 266 селах, что составляет 32% от всех сельских домов региона.
ПАО "Ростелеком"Реклама
15:02:55 13-11-2023
А в Барнауле мне 3й год не могут больше 8 мегабит сделать(((
15:09:23 13-11-2023
Поддерживаю. В Барнауле только звонят предлагают, а как узнают район жительства то сразу извините технология не позволяет.
16:43:00 20-11-2023
я из безголосово и нам ростелеком отказался проводить интернет из за одного дома