Рассказываем, как перейти на инновационную корпоративную связь

16 ноября 2023, 18:26, ИА Амител erid: LjN8KMFKx

Мобильная связь. Смартфон / Фото: yanalya / freepik.com

Оптимизация корпоративной связи – востребованная и популярная услуга, особенно среди фирм, имеющих разветвленную сеть филиалов и большой штат сотрудников. Интеграции мобильной связи – FMC* – одно из доступных и оптимальных решений, предусматривающих использование специальных сим-карт для мобильных телефонов и совершение звонков по выгодным тарифам IP*-телефонии даже без доступа к интернету. Рассказываем, как происходит переход компаний на инновационный вариант связи и какие выгоды они от этого получают.

Подключение FMC

Чтобы организовать телефонию компании, достаточно предоставить сотруднику специальную sim*-карту и присвоить ему внутренний короткий номер. После этого коллеги смогут связываться друг с другом за секунды, причем бесплатно.

Технология FMC позволяет объединить мобильную и стационарную связь в корпоративную, с единой тарификацией звонков, вне зависимости от используемого устройства.

Мобильная АТС (FMC) предусматривает наличие дополнительных услуг:

запись звонков;

голосовую почту;

переадресацию и пр.

Поэтому она удобна и для руководителей, и для сотрудников, работающих удаленно.

Отличия FMC от других решений: выгоды для бизнеса

1. Отличие FMC от привычной многоканальной офисной телефонии

Стационарные телефоны невозможно взять с собой в командировку, на выездное мероприятие или домой. А вот смартфон, подключенный к FMC, может сопровождать работника в любом месте.

2. Отличие от программ – софтфонов

Они не позволяют переключаться между сетями и требуют наличия стабильного интернет-соединения.

3. Отличие от обычной мобильной связи

В корпоративных условиях она не всегда способна решить имеющиеся задачи. Кроме того, она дорого обходится, а ее качество зависит от локации и покрытия сети.

Таким образом, подключение FMC связи – выгодное, функциональное и удобное решение для бизнеса. Гибкость, масштабируемость и простота интеграции системы – плюсы, которые можно оценить уже сегодня. Получить сим-карту можно находясь в любой точке страны (курьерская доставка).

* FMC (fixed mobile convergence "фикст мобил конверджинс"); IP ("АйПи"); sim ("сим")

ООО "Привет, Интернет"

Реклама