Подключение FMC: какие есть особенности и преимущества
Рассказываем, как перейти на инновационную корпоративную связь
16 ноября 2023, 18:26, ИА Амител erid: LjN8KMFKx
Оптимизация корпоративной связи – востребованная и популярная услуга, особенно среди фирм, имеющих разветвленную сеть филиалов и большой штат сотрудников. Интеграции мобильной связи – FMC* – одно из доступных и оптимальных решений, предусматривающих использование специальных сим-карт для мобильных телефонов и совершение звонков по выгодным тарифам IP*-телефонии даже без доступа к интернету. Рассказываем, как происходит переход компаний на инновационный вариант связи и какие выгоды они от этого получают.
Подключение FMC
Чтобы организовать телефонию компании, достаточно предоставить сотруднику специальную sim*-карту и присвоить ему внутренний короткий номер. После этого коллеги смогут связываться друг с другом за секунды, причем бесплатно.
Технология FMC позволяет объединить мобильную и стационарную связь в корпоративную, с единой тарификацией звонков, вне зависимости от используемого устройства.
Мобильная АТС (FMC) предусматривает наличие дополнительных услуг:
- запись звонков;
- голосовую почту;
- переадресацию и пр.
Поэтому она удобна и для руководителей, и для сотрудников, работающих удаленно.
Отличия FMC от других решений: выгоды для бизнеса
1. Отличие FMC от привычной многоканальной офисной телефонии
Стационарные телефоны невозможно взять с собой в командировку, на выездное мероприятие или домой. А вот смартфон, подключенный к FMC, может сопровождать работника в любом месте.
2. Отличие от программ – софтфонов
Они не позволяют переключаться между сетями и требуют наличия стабильного интернет-соединения.
3. Отличие от обычной мобильной связи
В корпоративных условиях она не всегда способна решить имеющиеся задачи. Кроме того, она дорого обходится, а ее качество зависит от локации и покрытия сети.
Таким образом, подключение FMC связи – выгодное, функциональное и удобное решение для бизнеса. Гибкость, масштабируемость и простота интеграции системы – плюсы, которые можно оценить уже сегодня. Получить сим-карту можно находясь в любой точке страны (курьерская доставка).
* FMC (fixed mobile convergence "фикст мобил конверджинс"); IP ("АйПи"); sim ("сим")
ООО "Привет, Интернет"Реклама
19:51:18 16-11-2023
ООО "Привет, Интернет"
20:44:10 16-11-2023
Ой, прямо так все шоколадно? Да ну?!
11:28:16 17-11-2023
-- Кроме того, она дорого обходится, а ее качество зависит от локации и покрытия сети.-- фмс это доп.услуга поверх обычного gsm канала, и как при этом она становится дешевле, качественней и выходит за пределы покрытия сети???