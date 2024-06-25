Подмосковные врачи спасли женщину с трехкилограммовой опухолью

Операция прошла успешно

25 июня 2024, 17:10, ИА Амител

Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/873573

В Видновской больнице врачи спасли 60-летнюю женщину, у которой была гигантская опухоль в области паха. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Как сообщили медики, женщина 15 лет не обращалась за помощью, хотя новообразование вызывало у нее трудности при ходьбе и подъеме по лестнице. Она призналась, что боялась операции.

Хирург больницы Денис Мирошников рассказал, что во время полуторачасовой операции они удалили трехкилограммовую опухоль на одной ноге и аналогичную опухоль на второй, которая на тот момент была размером с буханку хлеба.

Оба новообразования оказались доброкачественными, но врач отметил, что при достижении огромных размеров липомы могут перерождаться в злокачественные опухоли.

Операция прошла успешно, и пациентку уже выписали на амбулаторное лечение.