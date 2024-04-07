Подмыв дамбы произошел в Алтайском крае

На участке ограничили проезд грузовиков

07 апреля 2024, 15:10, ИА Амител

Место промыва дамбы / Фото: t.me/mintrans22

Подмыв дамбы произошел в поселке Комсомольский Алтайского края. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Специалисты Центрального ДСУ проводят оперативные мероприятия по предотвращению выхода воды на проезжую часть. Для этого участок отсыпают бутовым камнем.

Проезд для грузового транспорта на указанном участке закрыли.

Ситуация находится на постоянном контроле.