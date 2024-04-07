Подмыв дамбы произошел в Алтайском крае
На участке ограничили проезд грузовиков
07 апреля 2024, 15:10, ИА Амител
Место промыва дамбы / Фото: t.me/mintrans22
Подмыв дамбы произошел в поселке Комсомольский Алтайского края. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.
Специалисты Центрального ДСУ проводят оперативные мероприятия по предотвращению выхода воды на проезжую часть. Для этого участок отсыпают бутовым камнем.
Проезд для грузового транспорта на указанном участке закрыли.
Ситуация находится на постоянном контроле.
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21:18:48 07-04-2024
Как такое допустили?
10:47:06 08-04-2024
Гость (21:18:48 07-04-2024) Как такое допустили?... нужно с осени отслеживать состояние дамб, проводить ливневую профилактику таких сооружений и осмотр.
КТО контролирует эту деятельность? укажите Фамилию и профиль соцсети
КТО ответственный за состояние дамбы? укажите Фамилию и профиль соцсети
уж люди их ославят, никакие штрафы так не страшны и увольнения, чем хейт и сталкеры за такое разгильдяйство
КТО отслеживает состояние рек и прогнозы погоды, которые сейчас правдоподобны уже за месяц? укажите Фамилию и профиль соцсети
вот они и допустили. Пофигизм? Осознанное вредительство? вот нужно краевым властям разбираться