Поднять паруса. Где в Барнауле отремонтировать лодку, катер или гидроцикл?

Знающие люди за качественным ремонтом обращаются в судоремонтный центр Galeon

09 сентября 2024, 12:40, ИА Амител erid: LjN8K9RmA

Судоремонтный центр Galeon / Фото из телеграм-канала центра

Говорят, как яхту назовешь, так она и поплывет. Но качественное плавание от названия зависит в меньшей степени, важнее то, как за этой яхтой ухаживать, вовремя обслуживать, устранять неполадки. В Барнауле ремонтом яхт, а еще катеров и другой водной техники занимается судоремонтный центр Galeon ("Галеон"). Рассказываем, где это и чем могут помочь.

Что это за центр?

Судоремонтный центр занимается восстановлением водно-моторной техники: лодок, катеров, гидроциклов всех производителей и годов выпуска.

Профессиональные мастера качественно и аккуратно устранят технические проблемы, обновят судно снаружи и внутри. Для этого в центре есть все необходимое: большое помещение (1700 кв. м, собственно под сервис 650 кв. м), вместительная окрасочно-сушильная камера (12*5*6), все инструменты и материалы. Здесь одновременно могут принимать в работу до 10 катеров.

Центр расположен на берегу, есть свой слип и пирс. Это не только упрощает доставку техники, но и позволяет на месте проверить ходовые характеристики до и после ремонта.

Какой ремонт можно сделать в Galeon?

Обращайтесь в Galeon, если вам требуется:

отремонтировать корпус пластиковой лодки с восстановлением гелькоута;

покрасить катер с восстановлением или полной заменой декоративного покрытия;

отполировать корпус (легкая, глубокая полировка, полировка с замывкой);

восстановить салон, каюту, кокпит (укладка или восстановление тика, обшивка тканью, пластиком, древесиной);

сшить новый ходовой, стояночный тент;

изготовить и нанести регистрационные знаки ГИМС;

нанести необрастающее покрытие;

обслужить или отремонтировать двигатель стационарного и подвесного типов;

восстановить гребной винт (наварка, балансировка, проверка вала на биение);

упаковать судно в промышленную термоусадочную пленку для хранения или транспортировки.

Реальные работы Galeon с фото и описанием смотрите в телеграм-канале центра.

Работы судоремонтного центра Galeon / Фото из телеграм-канала центра

Сколько стоит ремонт?

Узнать стоимость и записаться на обслуживание или ремонт можно по телефонам:

+7 903-911-47-69 (Константин);

+7 923-005-88-29 (Егор).

Судоремонтный центр Galeon

Барнаул, микрорайон Затон, ул. Водников, 1в

Телеграм-канал

brflot@list.ru Соклаков Максим Петрович

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