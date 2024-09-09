НОВОСТИТранспорт

Поднять паруса. Где в Барнауле отремонтировать лодку, катер или гидроцикл?

Знающие люди за качественным ремонтом обращаются в судоремонтный центр Galeon

09 сентября 2024, 12:40, ИА Амител erid: LjN8K9RmA

Судоремонтный центр Galeon / Фото из телеграм-канала центра
Судоремонтный центр Galeon / Фото из телеграм-канала центра

Говорят, как яхту назовешь, так она и поплывет. Но качественное плавание от названия зависит в меньшей степени, важнее то, как за этой яхтой ухаживать, вовремя обслуживать, устранять неполадки. В Барнауле ремонтом яхт, а еще катеров и другой водной техники занимается судоремонтный центр Galeon ("Галеон"). Рассказываем, где это и чем могут помочь.

Что это за центр?

Судоремонтный центр занимается восстановлением водно-моторной техники: лодок, катеров, гидроциклов всех производителей и годов выпуска. 

Профессиональные мастера качественно и аккуратно устранят технические проблемы, обновят судно снаружи и внутри. Для этого в центре есть все необходимое: большое помещение (1700 кв. м, собственно под сервис 650 кв. м), вместительная окрасочно-сушильная камера (12*5*6), все инструменты и материалы. Здесь одновременно могут принимать в работу до 10 катеров.

Центр расположен на берегу, есть свой слип и пирс. Это не только упрощает доставку техники, но и позволяет на месте проверить ходовые характеристики до и после ремонта.

Какой ремонт можно сделать в Galeon?

Обращайтесь в Galeon, если вам требуется: 

  • отремонтировать корпус пластиковой лодки с восстановлением гелькоута;
  • покрасить катер с восстановлением или полной заменой декоративного покрытия;
  • отполировать корпус (легкая, глубокая полировка, полировка с замывкой);
  • восстановить салон, каюту, кокпит (укладка или восстановление тика, обшивка тканью, пластиком, древесиной);
  • сшить новый ходовой, стояночный тент;
  • изготовить и нанести регистрационные знаки ГИМС;
  • нанести необрастающее покрытие;
  • обслужить или отремонтировать двигатель стационарного и подвесного типов;
  • восстановить гребной винт (наварка, балансировка, проверка вала на биение);
  • упаковать судно в промышленную термоусадочную пленку для хранения или транспортировки.

Реальные работы Galeon с фото и описанием смотрите в телеграм-канале центра.

Работы судоремонтного центра Galeon / Фото из телеграм-канала центра

Сколько стоит ремонт?

Узнать стоимость и записаться на обслуживание или ремонт можно по телефонам:

  • +7 903-911-47-69 (Константин);
  • +7 923-005-88-29 (Егор).

Судоремонтный центр Galeon
Барнаул, микрорайон Затон, ул. Водников, 1в
Телеграм-канал
brflot@list.ru   Соклаков Максим Петрович

Комментарии 0

Лента новостей

Rutube пропал из Google Play
9 часов назад

Все новости

Новости партнеров