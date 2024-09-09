Поднять паруса. Где в Барнауле отремонтировать лодку, катер или гидроцикл?
Знающие люди за качественным ремонтом обращаются в судоремонтный центр Galeon
09 сентября 2024, 12:40, ИА Амител erid: LjN8K9RmA
Говорят, как яхту назовешь, так она и поплывет. Но качественное плавание от названия зависит в меньшей степени, важнее то, как за этой яхтой ухаживать, вовремя обслуживать, устранять неполадки. В Барнауле ремонтом яхт, а еще катеров и другой водной техники занимается судоремонтный центр Galeon ("Галеон"). Рассказываем, где это и чем могут помочь.
Что это за центр?
Судоремонтный центр занимается восстановлением водно-моторной техники: лодок, катеров, гидроциклов всех производителей и годов выпуска.
Профессиональные мастера качественно и аккуратно устранят технические проблемы, обновят судно снаружи и внутри. Для этого в центре есть все необходимое: большое помещение (1700 кв. м, собственно под сервис 650 кв. м), вместительная окрасочно-сушильная камера (12*5*6), все инструменты и материалы. Здесь одновременно могут принимать в работу до 10 катеров.
Центр расположен на берегу, есть свой слип и пирс. Это не только упрощает доставку техники, но и позволяет на месте проверить ходовые характеристики до и после ремонта.
Какой ремонт можно сделать в Galeon?
Обращайтесь в Galeon, если вам требуется:
- отремонтировать корпус пластиковой лодки с восстановлением гелькоута;
- покрасить катер с восстановлением или полной заменой декоративного покрытия;
- отполировать корпус (легкая, глубокая полировка, полировка с замывкой);
- восстановить салон, каюту, кокпит (укладка или восстановление тика, обшивка тканью, пластиком, древесиной);
- сшить новый ходовой, стояночный тент;
- изготовить и нанести регистрационные знаки ГИМС;
- нанести необрастающее покрытие;
- обслужить или отремонтировать двигатель стационарного и подвесного типов;
- восстановить гребной винт (наварка, балансировка, проверка вала на биение);
- упаковать судно в промышленную термоусадочную пленку для хранения или транспортировки.
Реальные работы Galeon с фото и описанием смотрите в телеграм-канале центра.
Сколько стоит ремонт?
Узнать стоимость и записаться на обслуживание или ремонт можно по телефонам:
- +7 903-911-47-69 (Константин);
- +7 923-005-88-29 (Егор).
Судоремонтный центр Galeon
Барнаул, микрорайон Затон, ул. Водников, 1в
Телеграм-канал
brflot@list.ru Соклаков Максим Петрович
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