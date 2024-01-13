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Подогревал постель. Барнаулец едва не устроил пожар из-за лютого холода в квартире

По словам местной жительницы, люди уже много лет испытывают проблемы с отоплением

13 января 2024, 19:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаулец чуть не спалил квартиру, пытаясь подогреть постель из-за холода. Об этом рассказала местная жительница телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По ее словам, происшествие случилось в доме № 32 по улице Эмилии Алексеевой. Его жильцы уже "много лет борются" с УК "Поток" из-за плохого отопления.

"В ноябре писали жалобу в комитет по ЖКХ, быстро решился вопрос... Но после новогодних выходных что-то пошло не так, температуры в квартирах существенно понизились, у кого-то до 20 градусов, у кого-то еще ниже", – рассказала горожанка.

С 9-го числа жители ежедневно обращались с этим вопросом к руководителю и главному инженеру УК, но "с обеих сторон полное игнорирование". "Что делать, опять писать жалобу в комитет? Вчера вот один из жильцов чуть не устроил пожар, решив нагреть постель", – заключила она.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 7

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Гость

21:52:36 13-01-2024

Может быть, поджечь УК?

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Юс

22:49:30 13-01-2024

+20° - это лютый холод?

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Гость

08:29:15 14-01-2024

Юс (22:49:30 13-01-2024) +20° - это лютый холод?... Летом кондиционер работает на +22....

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Элен без ребят

11:25:46 14-01-2024

Юс (22:49:30 13-01-2024) +20° - это лютый холод?... да. у меня на работе +20, я с обогревателем только могу работать и в очень теплой одежде. а как спать в такой температуре или душ принять- вообще непонятно. у меня дома +27-28, с одной батареей (все остальные отключены) и вот там мне комфортно, хотя я не выношу жару и летом в +27 я могу только погибать в тени.

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Гость

23:08:07 13-01-2024

Приходить с раскладушкой и спать в УК, пока не устранят

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Гость

19:34:33 14-01-2024

К руководителю УК надо приходить с паяльником.

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гость

12:25:05 15-01-2024

мерзни-мерзни, волчий хвост! (с)

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