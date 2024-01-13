Подогревал постель. Барнаулец едва не устроил пожар из-за лютого холода в квартире
По словам местной жительницы, люди уже много лет испытывают проблемы с отоплением
13 января 2024, 19:30, ИА Амител
Барнаулец чуть не спалил квартиру, пытаясь подогреть постель из-за холода. Об этом рассказала местная жительница телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По ее словам, происшествие случилось в доме № 32 по улице Эмилии Алексеевой. Его жильцы уже "много лет борются" с УК "Поток" из-за плохого отопления.
"В ноябре писали жалобу в комитет по ЖКХ, быстро решился вопрос... Но после новогодних выходных что-то пошло не так, температуры в квартирах существенно понизились, у кого-то до 20 градусов, у кого-то еще ниже", – рассказала горожанка.
С 9-го числа жители ежедневно обращались с этим вопросом к руководителю и главному инженеру УК, но "с обеих сторон полное игнорирование". "Что делать, опять писать жалобу в комитет? Вчера вот один из жильцов чуть не устроил пожар, решив нагреть постель", – заключила она.
21:52:36 13-01-2024
Может быть, поджечь УК?
22:49:30 13-01-2024
+20° - это лютый холод?
08:29:15 14-01-2024
Юс (22:49:30 13-01-2024) +20° - это лютый холод?... Летом кондиционер работает на +22....
11:25:46 14-01-2024
Юс (22:49:30 13-01-2024) +20° - это лютый холод?... да. у меня на работе +20, я с обогревателем только могу работать и в очень теплой одежде. а как спать в такой температуре или душ принять- вообще непонятно. у меня дома +27-28, с одной батареей (все остальные отключены) и вот там мне комфортно, хотя я не выношу жару и летом в +27 я могу только погибать в тени.
23:08:07 13-01-2024
Приходить с раскладушкой и спать в УК, пока не устранят
19:34:33 14-01-2024
К руководителю УК надо приходить с паяльником.
12:25:05 15-01-2024
мерзни-мерзни, волчий хвост! (с)