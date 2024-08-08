Подоляк: операция в Курской области может улучшить позиции Киева на переговорах

При этом он не признал, что за атакой стоит Украина

08 августа 2024, 20:32, ИА Амител

Солдат в поле / Фото: unsplash.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что развитие ситуации не по российскому сценарию может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал, комментируя атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область.

"Если вы идете на переговоры на условиях России, будут считать, что они доминируют в рамках переговорного процесса. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все-таки можно что-то дожать, получить - только если они понимают, что война идет не по их сценарию", — сказал Подоляк.

При этом Подоляк не стал признавать, что за атакой стоит Украина, хотя США ранее заявляли, что находятся в контакте с Киевом по вопросу этих боевых действий. Он сказал, что "не может знать, кто там" находится в Курской области, отметив, что этот вопрос находится в ведении украинского минобороны. Госдеп ранее заявил, что США в контакте с Украиной по поводу военных действий в Курской области, считают вылазку Киева его суверенным решением.