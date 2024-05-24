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Подозреваемого в изнасиловании ищут в Барнауле

Полиция просит у очевидцев информацию

24 мая 2024, 12:36, ИА Амител

Подозреваемый / Фото: полиция по Индустриальному району
Подозреваемый / Фото: полиция по Индустриальному району

В Барнауле ищут мужчину, подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщили в МВД.

Приметы мужчины: на вид 20-25 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы черного цвета средней длины. Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, штаны (джинсы) серого цвета, кроссовки светло-серого цвета. При себе имел рюкзак черного цвета.

Еще в прошлом месяце он мог надругаться над жертвой на Павловском тракте.

"Всем, кто может располагать какой-либо информацией (о данных или местонахождении этого лица, либо кто видел данного мужчину), просьба сообщить в отдел полиции по Индустриальному району по адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 4, а также сообщить по номеру телефона: 42-02-02, 8-963-534-79-99, 8-961-240-45-50, либо 102", – сказано в сообщении.

Барнаул полиция

Комментарии 9

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Гость

12:49:56 24-05-2024

Есть фото места и времени, у предполагаемого преступника телефон в руках. Остается только запросить номера телефонов с этого квадрата. Думается круг подозреваемых сразу сузиться до минимума.

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Гость

16:45:08 24-05-2024

Гость (12:49:56 24-05-2024) Есть фото места и времени, у предполагаемого преступника тел... Куда не тени в криминалитста попадешь.

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Гость.

13:00:39 24-05-2024

Это что ж за дикарь, да простят меня настоящие дикари.

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Гость

13:03:13 24-05-2024

Да таких полгорода. А какого рода насилие? Дал подзатыльник или сделал замечание?

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Гость

14:16:00 24-05-2024

Гость (13:03:13 24-05-2024) Да таких полгорода. А какого рода насилие? Дал подзатыльник ... Такой же вопрос, надругался, изнасиловал что-ли или действительно просто пинка под зад дал за неподобающее поведение ?

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Элен без ребят

13:57:30 24-05-2024

это НЕ среднее телосложение

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Гость

16:05:24 24-05-2024

Элен без ребят (13:57:30 24-05-2024) это НЕ среднее телосложение... Вот тоже смотрю и не понимаю. Жирнюк.

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Гость

14:29:23 24-05-2024

гастролер скорее всего. рюкзак - вероятно вещи с собой носит
поднимать надо видеокамеры по вокзалу все
плюс прическа на нем странная. Вполне может быть и террористом

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Гость

15:59:31 24-05-2024

Гость (14:29:23 24-05-2024) гастролер скорее всего. рюкзак - вероятно вещи с собой носит... С рюкзаком сейчас многие ходят.
А что не так с прической?

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