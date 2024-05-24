Подозреваемого в изнасиловании ищут в Барнауле

Полиция просит у очевидцев информацию

24 мая 2024, 12:36, ИА Амител

Подозреваемый / Фото: полиция по Индустриальному району

В Барнауле ищут мужчину, подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщили в МВД.

Приметы мужчины: на вид 20-25 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы черного цвета средней длины. Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, штаны (джинсы) серого цвета, кроссовки светло-серого цвета. При себе имел рюкзак черного цвета.

Еще в прошлом месяце он мог надругаться над жертвой на Павловском тракте.