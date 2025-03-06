Подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района перевезли в барнаульскую больницу

Его ввели в искусственную кому

06 марта 2025, 09:22, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Анатолия Фенина, подозреваемого в убийстве Николая Онищенко, привезли в больницу Барнаула. Об этом сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на источники.

Пациента с тяжелым ранением головы ввели в искусственную кому.

По данным правоохранительных органов, после убийства главы Завьяловского района Фенин попытался свести счеты с жизнью. Из-за тяжелой травмы он попал в реанимацию.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя, который после произошедшего пытался свести счеты с жизнью. В данный момент он находится без сознания.

Предположительно, 51-летнего чиновника застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин. Согласно информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.