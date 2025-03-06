Подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района перевезли в барнаульскую больницу
Его ввели в искусственную кому
06 марта 2025, 09:22, ИА Амител
Анатолия Фенина, подозреваемого в убийстве Николая Онищенко, привезли в больницу Барнаула. Об этом сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на источники.
Пациента с тяжелым ранением головы ввели в искусственную кому.
По данным правоохранительных органов, после убийства главы Завьяловского района Фенин попытался свести счеты с жизнью. Из-за тяжелой травмы он попал в реанимацию.
Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя, который после произошедшего пытался свести счеты с жизнью. В данный момент он находится без сознания.
Предположительно, 51-летнего чиновника застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин. Согласно информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.
09:33:52 06-03-2025
Служба в МВД еще никому на пользу не пошла. Профессиональная деформация ведущая к чувству собственного превосходства над окружающими.
09:53:44 06-03-2025
Гость (09:33:52 06-03-2025) Служба в МВД еще никому на пользу не пошла. Профессиональная... Поэтому и пенсия досрочная...
10:10:26 06-03-2025
Гость (09:53:44 06-03-2025) Поэтому и пенсия досрочная...... на которой они должны сидеть и картошку с помидорами выращивать
11:02:51 06-03-2025
гость (10:10:26 06-03-2025) на которой они должны сидеть и картошку с помидорами выращив... Ага, да щас, они вон все после службы как тараканы по администрациям расползлись начиная от правительства, министерства и до районов, чувство собственного превосходства у них в крови.
09:59:32 06-03-2025
Гость (09:33:52 06-03-2025) Служба в МВД еще никому на пользу не пошла. Профессиональная... общение с жуликами да, избавляет от иллюзий.
10:08:24 06-03-2025
Musik (09:59:32 06-03-2025) общение с жуликами да, избавляет от иллюзий.... То есть во всех, абсолютно во всех видеть жуликов , значит освободиться от иллюзий?
10:16:09 06-03-2025
Гость (10:08:24 06-03-2025) То есть во всех, абсолютно во всех видеть жуликов , значит о... быть морально готовым к тому, что в любом человеке сидит жулик и дебил.
и к тому, что не надо доводить до крайнего состояния.
10:03:59 06-03-2025
Гость (09:33:52 06-03-2025) Служба в МВД еще никому на пользу не пошла. Профессиональная... Моя сестра живёт в районе, говорит многие аплодировали стоя этому событию. Хоть о покойниках и не принято говорить плохо
10:50:41 06-03-2025
Гость (10:03:59 06-03-2025) Моя сестра живёт в районе, говорит многие аплодировали стоя ...
Ваша сестра ,значит ущербная
11:43:52 06-03-2025
Гость (10:50:41 06-03-2025) Ваша сестра ,значит ущербная ... Полагаю что нет....
13:31:06 06-03-2025
Гость (10:03:59 06-03-2025) Моя сестра живёт в районе, говорит многие аплодировали стоя ... тоже из этих синяков, которые не хотят работать, с огромным самомнением, всезнайки с 6 классами образования? которых, пока не пнешь, ничего не сделают ни себе ни поселку? Ну тогда что-ж.
10:16:57 06-03-2025
Дайте уже человеку помереть, какой смысл поддерживать жизнь? Жить с такими травмами невозможно, провести суд и посадить то же.
10:39:44 06-03-2025
Гость (10:16:57 06-03-2025) Дайте уже человеку помереть, какой смысл поддерживать жизнь?... Согласен с Вами. Стрелок сделал свой выбор и выбор был осознанный. Иного больного вылечить не могут в районе, хотя больной хочет жить, а здесь суицид был осознанный, так нет же, в Барнаул перевезли, чтобы вылечить, осудить и посадить.
13:28:30 06-03-2025
Гость (10:16:57 06-03-2025) Дайте уже человеку помереть, какой смысл поддерживать жизнь?... по закону нет такого права. будут лечить до талого
10:24:54 06-03-2025
МВДшники всегда считали себя хозяевами жизни. Нечего им делать на руководящих должностях. Им Государство нехилую пенсию назначило. Я не оправдываю убийство,но эти бывшие мужика до крайности довели. Там служебное расследование проводить надо и всю верхушку района снимать с должностей.
10:52:48 06-03-2025
Я от с Завьялово вырос и знаю и убитого и стрелявшего ,и их сыновей,и как все в деревни выглядит ,вы что за бред несете,тут стоя опладировали,ваша сестра значит больная на голову ,это зверство ,которому нет обьяснений,да он бывший мент и что ?
да нормальный он был,а тот кто совершил,поехавший....
люди какие вы мерзкие
13:29:53 06-03-2025
Гость (10:52:48 06-03-2025) Я от с Завьялово вырос и знаю и убитого и стрелявшего ,и их ... у Онищенко дочь, вы про каких сыновей говорите? а что руководитель был прекрасный, требовательный, с дисциплиной - это так и есть. Очень жаль человека
18:11:21 06-03-2025
Гость (13:29:53 06-03-2025) у Онищенко дочь, вы про каких сыновей говорите? а что руково... Сын Кирилл у него еще
11:21:36 06-03-2025
да он бывший мент и что ? Они бывшими не бывают.
12:14:03 06-03-2025
Бывший не бывший, дело в том что они принципиально отличаются от гражданских. Они думают что нет разницы командовать в казарме что на гражданке, манера остается та же.
12:28:10 06-03-2025
а не рассматривалась версия когда убийца стрелявший из оружия подозреваемого в потерпевшего потом стрелял и в подозреваемого из его же ружья и имитировал самойбийство. Чтобы следствие по ложному пути направить. Такое тоже может быть. Одним махом с двоими расправиться хотел
13:31:58 06-03-2025
Гость (12:28:10 06-03-2025) а не рассматривалась версия когда убийца стрелявший из оружи... пишите такие рассказы, потом сериал снимут
13:52:20 06-03-2025
А я убитого знаю еще с 1989 года. Он ровесник мой был 1973 года. Вместе на сборах военных были в поселке Тамбовском когда в школе учились. После девятого класса было это. Потом вместе с ним учились в городе Алейске с марта по июль 1991 года на водителей грузовых автомобилей. Я у него командиром был. Нас повзводно разбивали. Я романовский был он из Гилев-Лога. С ним еще двое были из их села. Он пользовался у них авторитетом. Обычный ничем не примечательный пацан был. Вот не видел его со времен СССР. А вон оно как вышло.
16:59:44 06-03-2025
Я на стороне Фенина однозначно. Это как надо было довести человека, чтоб он пошел на такие действия