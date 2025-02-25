Подозреваемых в нападении на консульство РФ в Марселе задержала полиция
Двух мужчин в возрасте 48 и 59 лет заключили под стражу
25 февраля 2025, 07:50, ИА Амител
По делу о взрывах на территории генконсульства России в Марселе задержали двух мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMC.
По информации источника, двух мужчин в возрасте 48 и 59 лет задержали в портовой зоне. Одного из них подозревают в нападении на консульство России. Задержанных отправили под стражу.
24 февраля на территорию российского генконсульства в Марселе бросили два взрывных устройства, одно из них сработало. Согласно информации французских СМИ, территорию консульства атаковали бутылками с зажигательной смесью.
Сотрудники генконсульства не пострадали, ущерба дипмиссии также не было.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на здание консульства России в Марселе.
Известно, что взрыв произошел незадолго до 08:00 (10:00 по московскому времени). На место происшествия после этого прибыли пожарные и саперы.
"Работавшие неподалеку от места происшествия строители сообщили РИА Новости, что слышали два взрыва в 07:20 и 07:30. Один из очевидцев рассказал, что из-за работы техники они нечетко слышали взрывы и не придали им особого значения. Он также добавил, что не видел возгорания после прозвучавших взрывов", – уточнили в агентстве.
МИД Франции осудил нападение, подчеркнув, что дипломатические миссии защищены Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что взрыв в Марселе имеет все признаки теракта. Также она добавила, что российская сторона требует от Франции усилить безопасность представительства РФ. Усилить меры безопасности российских загранучреждений призвал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
07:59:03 25-02-2025
двух мужчин в возрасте 48 и 59 лет --- у французов тоже были, кто на стороне Германии воевал, их называли вишисты и фольксдойче, до полумиллиона таких было
08:56:46 25-02-2025
Гость (07:59:03 25-02-2025) двух мужчин в возрасте 48 и 59 лет --- у французов тоже были...
Неправильно. Если проводить подобную аналогию, то они как раз Resistance
08:57:30 25-02-2025
Гость (07:59:03 25-02-2025) двух мужчин в возрасте 48 и 59 лет --- у французов тоже были... Я вам скажу больше. В так называемом "сопротивлении" людей было гораздо меньше, чем тех, кто активно служил фашистам. Поэтому на подписании капитуляции представитель германского Генштаба безмерно удивился и спросил, показывая на представителя франции: -"А эти что, тоже нас победили?"...