Подозреваемых в нападении на консульство РФ в Марселе задержала полиция

Двух мужчин в возрасте 48 и 59 лет заключили под стражу

25 февраля 2025, 07:50, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

По делу о взрывах на территории генконсульства России в Марселе задержали двух мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMC.

По информации источника, двух мужчин в возрасте 48 и 59 лет задержали в портовой зоне. Одного из них подозревают в нападении на консульство России. Задержанных отправили под стражу.

24 февраля на территорию российского генконсульства в Марселе бросили два взрывных устройства, одно из них сработало. Согласно информации французских СМИ, территорию консульства атаковали бутылками с зажигательной смесью.

Сотрудники генконсульства не пострадали, ущерба дипмиссии также не было.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на здание консульства России в Марселе.

Известно, что взрыв произошел незадолго до 08:00 (10:00 по московскому времени). На место происшествия после этого прибыли пожарные и саперы.

"Работавшие неподалеку от места происшествия строители сообщили РИА Новости, что слышали два взрыва в 07:20 и 07:30. Один из очевидцев рассказал, что из-за работы техники они нечетко слышали взрывы и не придали им особого значения. Он также добавил, что не видел возгорания после прозвучавших взрывов", – уточнили в агентстве.

МИД Франции осудил нападение, подчеркнув, что дипломатические миссии защищены Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что взрыв в Марселе имеет все признаки теракта. Также она добавила, что российская сторона требует от Франции усилить безопасность представительства РФ. Усилить меры безопасности российских загранучреждений призвал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.