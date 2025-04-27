Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Мужчина признался, что в апреле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами
27 апреля 2025, 08:35, ИА Амител
Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Ярослава Москалика Игнат Кузин дал признательные показания. Как сообщают "Известия", об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Мужчина рассказал, что в апреле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора Вадима в сентябре того же года уехал в Москву. По его словам, в ноябре 2024 года он заселился в помещение, оплачивал это в том числе куратор.
"В 2025 году, в феврале, я купил автомобиль Volkswagen универсал, также по его [куратора] указаниям. И по его координатам в конце февраля 2025 года я нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу, которую установил на заднюю ляду автомобиля", – признался мужчина.
Подозреваемый уточнил, что взрыв был произведен дистанционно непосредственно куратором Вадимом.
В настоящее время с подозреваемым работают следователи. Его доставили в Следственный комитет (СК) РФ.
10:32:09 27-04-2025
Какие сражения выиграл генерал Москалик ?
За что его убивать?
18:43:10 27-04-2025
Гость (10:32:09 27-04-2025) Какие сражения выиграл генерал Москалик ?За что его убив... Задай вопрос свинорылым шароварникам.
11:38:45 27-04-2025
"...бомбу, которую установил на заднюю ляду автомобиля...".
Для тех кто не в курсе - "ляда" это жаргонное название задней двери (двери багажника).