Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания

Мужчина признался, что в апреле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами

27 апреля 2025, 08:35, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Ярослава Москалика Игнат Кузин дал признательные показания. Как сообщают "Известия", об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчина рассказал, что в апреле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора Вадима в сентябре того же года уехал в Москву. По его словам, в ноябре 2024 года он заселился в помещение, оплачивал это в том числе куратор.

"В 2025 году, в феврале, я купил автомобиль Volkswagen универсал, также по его [куратора] указаниям. И по его координатам в конце февраля 2025 года я нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу, которую установил на заднюю ляду автомобиля", – признался мужчина.

Подозреваемый уточнил, что взрыв был произведен дистанционно непосредственно куратором Вадимом.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи. Его доставили в Следственный комитет (СК) РФ.