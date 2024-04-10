Подозреваемый в причастности к нападению на "Крокус" скрылся в лесу в Подмосковье

На территории городского округа Чехов введен сигнал "Сирена"

10 апреля 2024, 22:45, ИА Амител

Полиция / Фото: unsplash.com

На территории городского округа Чехов введен сигнал "Сирена" из-за того, что в лесу от силовиков скрывается подозреваемый в причастности к нападению на "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, вчера вечером 47-летний мужчина скрылся от сотрудников ФСБ неподалеку от поселка Мещерское. Днем 10 апреля в Чеховском районе был дан сигнал о сборе всех сотрудников Росгвардии и МВД.

По информации авторов канала, подозреваемый может быть вооружен. Глава округа Михаил Собакин призвал жителей сохранять спокойствие.

По данным телеграм-канала "112", мужчина ушел от погони, выскочив из машины на ходу и спрыгнув с моста. Автомобиль съехал в кювет уже без водителя.