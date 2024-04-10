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Подозреваемый в причастности к нападению на "Крокус" скрылся в лесу в Подмосковье

На территории городского округа Чехов введен сигнал "Сирена"

10 апреля 2024, 22:45, ИА Амител

Полиция / Фото: unsplash.com
Полиция / Фото: unsplash.com

На территории городского округа Чехов введен сигнал "Сирена" из-за того, что в лесу от силовиков скрывается подозреваемый в причастности к нападению на "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, вчера вечером 47-летний мужчина скрылся от сотрудников ФСБ неподалеку от поселка Мещерское. Днем 10 апреля в Чеховском районе был дан сигнал о сборе всех сотрудников Росгвардии и МВД.

По информации авторов канала, подозреваемый может быть вооружен. Глава округа Михаил Собакин призвал жителей сохранять спокойствие.

По данным телеграм-канала "112", мужчина ушел от погони, выскочив из машины на ходу и спрыгнув с моста. Автомобиль съехал в кювет уже без водителя.

Теракт
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 2

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Гость

07:49:58 11-04-2024

мужчина ушел от погони, выскочив из машины на ходу и спрыгнув с моста ---- 47 лет, Джеймс Бонд, наверное сотрудникам ФСБ надо тренироваться

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Гость

12:11:30 11-04-2024

За свои уши наверно запереживал, от страха...

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