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Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района находится в сознании

Сейчас за его жизнь борются врачи

05 марта 2025, 09:48, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края, пытавшийся свести счеты с жизнью, находится в сознании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по региону.

"[Подозреваемый] в сознании", – заявил собеседник агентства.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя. После убийства главы района он попытался свести счеты с жизнью. Сейчас подозреваемый находится в реанимации. Согласно информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

По информации СМИ, 51-летнего чиновника, предположительно, застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи.

По факту убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко алтайский СК возбудил уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

Криминал Убийство Происшествия
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Комментарии 5

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Гость

09:53:52 05-03-2025

Довели мужика. Ещё доведение до самоубийства надо рассматривать и сильное душевное волнение. Как так, был положительный всю дорогу и такой крендель исполнил. Может его вообще на грань с нищетой поставили этим увольнением.

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Гость

12:15:52 05-03-2025

Гость (09:53:52 05-03-2025) Довели мужика. Ещё доведение до самоубийства надо рассматрив... Значит, модно убивать?

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Гость

19:18:35 05-03-2025

как обычно
а что ему терять то?

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Гость

12:27:03 05-03-2025

Гость (09:53:52 05-03-2025) Довели мужика. Ещё доведение до самоубийства надо рассматрив... Какие мы нежные, от кормушки отлучили. А люди на минималках выживают.

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Гость

10:36:51 05-03-2025

Лучше, конечно, для следствия, чтобы скончался, но наши врачи его вытянут, следствие, суд, приговор, август, не ранее. Вот увидите.

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