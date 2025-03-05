Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района находится в сознании

Сейчас за его жизнь борются врачи

05 марта 2025, 09:48, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края, пытавшийся свести счеты с жизнью, находится в сознании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по региону.

"[Подозреваемый] в сознании", – заявил собеседник агентства.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя. После убийства главы района он попытался свести счеты с жизнью. Сейчас подозреваемый находится в реанимации. Согласно информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

По информации СМИ, 51-летнего чиновника, предположительно, застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи.

По факту убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко алтайский СК возбудил уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил на контроль ход расследования уголовного дела.