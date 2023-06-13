Подписавших контракт с МО заключенных освободят от наказания

Законопроект распространяется на совершивших преступления небольшой или средней тяжести

13 июня 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Законопроект об освобождении от наказания тех, кто заключил контракт с Минобороны в период мобилизации или военного положения, внесен в Госдуму. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Инициатива распространяется на совершивших преступления небольшой или средней тяжести, на проходящих службу в армии и на уже осужденных граждан.

Рассчитывать на освобождение могут те, кто совершил преступление до заключения контракта. Освобождать будут после вручения госнаграды или со дня увольнения.

Тем, кто уже отбыл наказание, предлагают снимать судимость.