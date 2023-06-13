Подписавших контракт с МО заключенных освободят от наказания
Законопроект распространяется на совершивших преступления небольшой или средней тяжести
13 июня 2023, 17:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Законопроект об освобождении от наказания тех, кто заключил контракт с Минобороны в период мобилизации или военного положения, внесен в Госдуму. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Инициатива распространяется на совершивших преступления небольшой или средней тяжести, на проходящих службу в армии и на уже осужденных граждан.
Рассчитывать на освобождение могут те, кто совершил преступление до заключения контракта. Освобождать будут после вручения госнаграды или со дня увольнения.
Тем, кто уже отбыл наказание, предлагают снимать судимость.
18:17:23 13-06-2023
Тогда таким контрактникам денежного довольствия не должно быть положено в полном объеме
20:31:47 13-06-2023
Вот у меня двое товарищей там. Они не совершали преступлений, а о желании их ни кто не спрашивал.
22:35:30 13-06-2023
Гость (20:31:47 13-06-2023) Вот у меня двое товарищей там. Они не совершали преступлений... Когда ваши товарищи совершат не очень тяжкое преступление,вот тогда у них и попросят сделать выбор из двух желаний:многие годы зону топтать или сейчас повоевать в интересах Родины.
08:21:09 14-06-2023
Гость (22:35:30 13-06-2023) Когда ваши товарищи совершат не очень тяжкое преступление,в... многие годы --- или сразу
11:22:23 14-06-2023
Гость (20:31:47 13-06-2023) Вот у меня двое товарищей там. Они не совершали преступлений... А Родину защищать, спрашивать желание надо ?
14:08:09 14-06-2023
Гость (11:22:23 14-06-2023) А Родину защищать, спрашивать желание надо ?... Родину защищать и умирать, не принося Родине толком никакой пользы, разные вещи. Можно защищать Родину нанося палками удары по крышам Леопардов, это будет героическая смерь, но толку в ней не будет. А можно добиваться Победы нанося ракетные гиперзвуковые удары, не так героически, но смысла побольше. А погибнуть ли геройски в окопе или принести пользу, производя ракеты, решать за человека неправильно. Тем более решая это выборочно, один бухает и в трамвае дерется, другой в это время Родину защищает
08:20:18 14-06-2023
Штрафбат