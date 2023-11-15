Подписка, сертификаты, гаджеты. ТРЦ "Европа" и DFM Барнаул проводят крутой розыгрыш

Слушателям в прямом эфире дарят целый шопер подарков

15 ноября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8Jx1kW

Фото: ТРЦ "Европа"

Азартный ноябрь в ТРЦ "Европа" продолжается. Покупателей торгово-развлекательного центра решили приятно удивить не только скидками и акциями в честь "Чёрной пятницы", но и занимательными розыгрышами. Рассказываем, что на этот раз подготовила "Европа" для своих гостей.

Что за розыгрыш?

С 13 по 17 ноября 2023 года ТРЦ "Европа" совместно с Радио DFM* Барнаул разыгрывает шоперы, полные крутых подарков от отделов-партнеров.

Как принять участие?

Чтобы стать обладателем классных призов, нужно слушать эфир Party Time* с 20:00 до 21:00, звонить в студию и играть в "Поднебесный шопинг" в прямом эфире.

Что дарят?

Внутри каждого шопера можно найти:

гаджеты от салона "Телефоника";

аксессуары от ZS.Shop*;

подписку premium* на два месяца аккаунта на Kion*.

А также сертификаты на шопинг в:

Familia*;

"Золотой телец";

Brow Bar Brejnev*.

Подробную информацию о подарках можно найти в официальной группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Европа"

*DFM ("ДиЭфЭм"); Party Time ("Пати Тайм"); ZS.Shop ("ЗиЭс.Шоп"); premium ("премиум"); Kion ("Кион"); Familia ("Фамилия"); Brow Bar Brejnev ("Броу Бар Брежнев").

Возрастное ограничение 18+

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