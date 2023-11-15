Подписка, сертификаты, гаджеты. ТРЦ "Европа" и DFM Барнаул проводят крутой розыгрыш
Слушателям в прямом эфире дарят целый шопер подарков
15 ноября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8Jx1kW
Азартный ноябрь в ТРЦ "Европа" продолжается. Покупателей торгово-развлекательного центра решили приятно удивить не только скидками и акциями в честь "Чёрной пятницы", но и занимательными розыгрышами. Рассказываем, что на этот раз подготовила "Европа" для своих гостей.
Что за розыгрыш?
С 13 по 17 ноября 2023 года ТРЦ "Европа" совместно с Радио DFM* Барнаул разыгрывает шоперы, полные крутых подарков от отделов-партнеров.
Как принять участие?
Чтобы стать обладателем классных призов, нужно слушать эфир Party Time* с 20:00 до 21:00, звонить в студию и играть в "Поднебесный шопинг" в прямом эфире.
Что дарят?
Внутри каждого шопера можно найти:
- гаджеты от салона "Телефоника";
- аксессуары от ZS.Shop*;
- подписку premium* на два месяца аккаунта на Kion*.
А также сертификаты на шопинг в:
- Familia*;
- "Золотой телец";
- Brow Bar Brejnev*.
Подробную информацию о подарках можно найти в официальной группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Европа"
*DFM ("ДиЭфЭм"); Party Time ("Пати Тайм"); ZS.Shop ("ЗиЭс.Шоп"); premium ("премиум"); Kion ("Кион"); Familia ("Фамилия"); Brow Bar Brejnev ("Броу Бар Брежнев").
Возрастное ограничение 18+
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