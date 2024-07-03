Подполковник ФСБ из Барнаула героически погиб в зоне СВО
Анатолий Павлович Торопчанин погиб при исполнении воинского долга
03 июля 2024, 11:42, ИА Амител
1 июля при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции героически погиб подполковник УФСБ России по Алтайскому краю Анатолий Павлович Торопчанин.
Анатолий Павлович родился в селе Железинка в Казахстане. Вскоре его семья переехала на Алтай. В 1995 году он окончил барнаульскую школу № 55, а через год поступил в Новосибирский военный институт.
В 2001 году дипломированный инженер отправился на службу по контракту во внутренние войска МВД России, где трудился последующие 11 лет. В декабре 2012-го перешел на службу в УФСБ России по Алтайскому краю.
"Гибель Анатолия Павловича – это невыносимо тяжелая потеря для всех, с кем он служил, кто его знал и любил. Он был трудолюбивым и честным офицером, доброжелательным и безотказным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался", – так отзываются о нем сослуживцы.
Семье погибшего будет оказана необходимая помощь.
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Вот ведь странно - все уголовники возвращаются, живыми, с хорошие люди гибнут
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Источник: РИА "Новости"
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