Подполковник ФСБ из Барнаула героически погиб в зоне СВО

Анатолий Павлович Торопчанин погиб при исполнении воинского долга

03 июля 2024, 11:42, ИА Амител

1 июля при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции героически погиб подполковник УФСБ России по Алтайскому краю Анатолий Павлович Торопчанин.

Анатолий Павлович родился в селе Железинка в Казахстане. Вскоре его семья переехала на Алтай. В 1995 году он окончил барнаульскую школу № 55, а через год поступил в Новосибирский военный институт.

В 2001 году дипломированный инженер отправился на службу по контракту во внутренние войска МВД России, где трудился последующие 11 лет. В декабре 2012-го перешел на службу в УФСБ России по Алтайскому краю.

"Гибель Анатолия Павловича – это невыносимо тяжелая потеря для всех, с кем он служил, кто его знал и любил. Он был трудолюбивым и честным офицером, доброжелательным и безотказным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался", – так отзываются о нем сослуживцы.

Семье погибшего будет оказана необходимая помощь.