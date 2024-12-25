Подробности крушения самолета в Актау рассказали в Росавиации

Предварительно установлено, что причиной трагедии стало столкновение воздушного судна с птицами

25 декабря 2024, 15:35, ИА Амител

Падение самолета в Актау / Фото: Baza

В Росавиации раскрыли подробности крушения пассажирского самолета в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 09:30 по московскому времени самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL столкнулся с землей, когда заходил на посадку в казахстанский аэропорт Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный.

"Предварительно: после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром – им был выбран Актау", – уточнили в Росавиации.

В данный момент оперативные службы Казахстана ведут поисково-спасательные работы. Росавиация находится в контакте с перевозчиком AZAL, а также авиационными властями Азербайджана и Казахстана.