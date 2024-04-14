Подростка в Барнауле осудят за покупку наркотиков

Полицейские поймали его в лесном массиве

14 апреля 2024, 16:56, ИА Амител

Наручники / Фото: pxhere.com/ru/photo/1102097

17-летнего подростка осудят за покупку наркотиков в Барнауле. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, в январе 2024 года обвиняемый купил наркотики, чтобы употребить. После забрал их из закладки в лесном массиве.

По пути домой парня остановили полицейские и доставили в отделение. При досмотре у него нашли крупное количество наркотического средства, предназначенного для личного потребления.

"В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном, объясняя, что впервые решил попробовать наркотическое вещество", – сказано в сообщении.

Дело в отношении подростка передали в суд.