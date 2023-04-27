Подросткам в Алтайском крае запретили ходить на пляжи без взрослых
Как отметил зампред АКЗС Денис Голобородько, в регионе периодически происходят летальные случаи при пребывании детей на воде
27 апреля 2023, 20:27, ИА Амител
Депутаты АКЗС расширили список мест, в которых запрещается бывать подросткам без сопровождения взрослых. Как сообщает пресс-служба парламента, поправки были внесены в закон "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края". Согласно им, несовершеннолетние не могут самостоятельно посещать водоёмы.
Также подросткам запретили бывать в местах употребления табака, в том числе кальянов, расселённых домах, аварийных зданиях, букмекерских конторах и пунктах приёма ставок. Отдельно указано и о запрете посещать компьютерные залы по ночам.
Как отметил зампред АКЗС Денис Голобородько, в Алтайском крае происходят летальные случаи при пребывании детей на воде. По этой причине перед летним сезоном депутаты решили ограничить их пребывание на пляжах.
20:53:11 27-04-2023
На кого возлагается ответственность за контроль режима пребывания на перечисленных объектах?
22:20:13 27-04-2023
А где у нас ночные компьютерные залы?
07:59:16 28-04-2023
Гость (22:20:13 27-04-2023) А где у нас ночные компьютерные залы? ... Вам только скажи :)
09:11:23 28-04-2023
В крае много деревень и местные подростки не то чтобы плевать хотели на эти законы, а даже не знают об их существовании
09:27:48 28-04-2023
09:11, ну и пусть плюют, потом их вылавливают уже потонувшими
09:53:15 28-04-2023
Какой бред. Мы лет с 10 одни ходили купаться. Я с ВРЗ. Спустился вниз, и вот тебе пляж.