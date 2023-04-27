Подросткам в Алтайском крае запретили ходить на пляжи без взрослых

Как отметил зампред АКЗС Денис Голобородько, в регионе периодически происходят летальные случаи при пребывании детей на воде

27 апреля 2023, 20:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты АКЗС расширили список мест, в которых запрещается бывать подросткам без сопровождения взрослых. Как сообщает пресс-служба парламента, поправки были внесены в закон "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края". Согласно им, несовершеннолетние не могут самостоятельно посещать водоёмы.

Также подросткам запретили бывать в местах употребления табака, в том числе кальянов, расселённых домах, аварийных зданиях, букмекерских конторах и пунктах приёма ставок. Отдельно указано и о запрете посещать компьютерные залы по ночам.

Как отметил зампред АКЗС Денис Голобородько, в Алтайском крае происходят летальные случаи при пребывании детей на воде. По этой причине перед летним сезоном депутаты решили ограничить их пребывание на пляжах.