Подростки Барнаула покажут к 9 мая военный спектакль "Эшелон"

В этой пьесе здесь нет битв, сражений и баталий. На первом плане – человек и его душа, терзаемая происходящим вокруг кошмаром

07 мая 2023, 13:56, ИА Амител

Фото предоставлено группой театра песни "Акцент"

Сложную драматическую пьесу "Эшелон" в исполнении подростков увидят барнаульцы накануне 9 мая. Готовит спектакль старшая группа театра песни "Акцент" под руководством режиссёра-педагога Дениса Сутормина. Пьеса была написана в 1972 году писателем-драматургом Михаилом Рощиным. Он рассказывает о войне и жизни внутри неё. Но здесь нет битв, сражений и баталий. На первом плане – человек и его душа, терзаемая происходящим вокруг кошмаром.

В спектакле играют подростки 15-16 лет.

Фото предоставлено группой театра песни "Акцент"

"Каждый персонаж "Эшелона" – это отдельная история, отдельный мир и взгляд на жизнь, – рассказывает режиссёр спектакля Денис Сутормин. – Благодаря этой пьесе дети смогут понять и передать всю тяжесть военных лет. "Эшелон" заставляет нас взглянуть не только на рядовых и генералов, но и на самых обычных людей того времени – рабочих, которые отдавали жизнь за станками заводов и фабрик. Погружение в роль позволит нашим артистам высказать свои мысли, свою боль о несправедливости военного периода". Фото предоставлено группой театра песни "Акцент"

Бояться погружать детей в сложные истории не надо, уверена руководитель театра песни "Акцент" Наталья Куликова. По её мнению, только переживая сложные глубокие чувства дети могут в полной мере осознать, что двигало нашими отцами и дедами, почему они не щадили себя.

"Примерив на себя роль человека, столкнувшегося с такой бедой, как война, дети не смогут остаться равнодушными к подвигам наших дедов и прадедов. Актёр выходит на сцену потому, что не может молчать, главное – чтобы его услышали. Мы видим, какие трансформации происходят у детей во время репетиций спектакля, какое глубокое понимание они начинают вкладывать в слово "патриот". Очень хочется, чтобы это состояние осталось надолго, и чтобы как можно больше их ровесников, подростков нашего города, посмотрели спектакль "Эшелон". Ведь никто не забыт и ничто не забыто", – говорит Наталья Куликова.

Фото предоставлено группой театра песни "Акцент"

Добавим, "Эшелон" – не первая постановка "Акцента". На счету театра песни – спектакль по мотивам детского бестселлера Наринэ Абгарян "Манюня", а также сцены из мюзикла "Матильда".

Где смотреть

Премьера спектакля состоится 8 мая 2023 года в 18:00 в концертном зале АГИК (г. Барнаул, пр. Ленина, 66).