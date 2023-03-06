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Подростки испортили туалет в барнаульской пивнушке

К родителям детей обратились с просьбой провести воспитательную работу

06 марта 2023, 12:44, ИА Амител

В Барнауле два мальчика облили жидким мылом стены и пол в магазине разливных напитков, сообщает "Чёрное и Белое Барнаул".

Два подростка примерно 12-13 лет пришли в магазин по адресу Павловский тракт, 132, и у продавца попросили воспользоваться туалетом.

"После посещения весь санузел, стены и зеркала облили жидкостью для чистки унитазов, сломали дозатор с жидким мылом и этим же мылом облили стены и пол", – рассказала сотрудница магазина.

Комментарии 12

  • они же дети...
    06 марта, Гость   Ответить
  • И ЧТО????????????????? Вырастит из сына - СВИН..................
    06 марта, Гость   Ответить
  • Новость века
    06 марта, Гость   Ответить
  • Какие там "воспитательные работы"? Родителей обязать оплатить клининг туалета, тогда и будут "воспитательные работы" А так им плевать на своих детей, раз до сих пор не воспитывали их.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Обсмотрелись спанч боба что ли... Как там в оригинале было - - Детей, пускающие мыльные пузыри в туалете - ИЗБИВАЮТ ДО БЕСПАМЯТСТВА ВСЕ ДЕЕСПОСОБНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ БАРА!!!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость , посетителей, похоже, не было -)
    06 марта, Гость   Ответить
  • Детский протест и партизанская война юнаармецев за трезвость, против пивнушек! Тимуровцы!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Лишить родительских прав, детей в детдома.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Лишить родительских прав, детей в детдома. - - - Может быть слишком строго. Но современные родители не справляются с воспитанием своих детей. Это факт.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Разве они его прям "испортили"? Просто осквернили чистотой, вот и всё...
    06 марта, Гость   Ответить
  • Новости, которые мы заслужили...
    06 марта, Гость   Ответить
  • "Новости, которые мы заслужили..." ---- Гость, и чем конкретно ВЫ их заслужили?
    06 марта, Гость   Ответить
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