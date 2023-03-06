Подростки испортили туалет в барнаульской пивнушке
К родителям детей обратились с просьбой провести воспитательную работу
06 марта 2023, 12:44, ИА Амител
В Барнауле два мальчика облили жидким мылом стены и пол в магазине разливных напитков, сообщает "Чёрное и Белое Барнаул".
Два подростка примерно 12-13 лет пришли в магазин по адресу Павловский тракт, 132, и у продавца попросили воспользоваться туалетом.
"После посещения весь санузел, стены и зеркала облили жидкостью для чистки унитазов, сломали дозатор с жидким мылом и этим же мылом облили стены и пол", – рассказала сотрудница магазина.
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