Подростки испортили туалет в барнаульской пивнушке

К родителям детей обратились с просьбой провести воспитательную работу

06 марта 2023, 12:44, ИА Амител

В Барнауле два мальчика облили жидким мылом стены и пол в магазине разливных напитков, сообщает "Чёрное и Белое Барнаул".

Два подростка примерно 12-13 лет пришли в магазин по адресу Павловский тракт, 132, и у продавца попросили воспользоваться туалетом.