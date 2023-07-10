Подростки изнасиловали и подожгли девочку в российском регионе

Ребенок выжил

10 июля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жестокое преступление произошло в Октябрьском районе Пермского края. Подростки пили спиртное, а затем напали на 15-летнюю девочку.

Как пишет "КП-Пермь", ребенка изнасиловали, а затем подожгли и положили вдоль ж/д путей, подумав, что она мертва.

Машинист поезда заметил девочку и вызвал полицию. Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подозреваемые установлены, следователи с ними работают.