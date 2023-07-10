НОВОСТИПроисшествия

Подростки изнасиловали и подожгли девочку в российском регионе

Ребенок выжил

10 июля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Жестокое преступление произошло в Октябрьском районе Пермского края. Подростки пили спиртное, а затем напали на 15-летнюю девочку.

Как пишет "КП-Пермь", ребенка изнасиловали, а затем подожгли и положили вдоль ж/д путей, подумав, что она мертва.

Машинист поезда заметил девочку и вызвал полицию. Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подозреваемые установлены, следователи с ними работают.

Происшествия

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

09:42:23 10-07-2023

Не могу подобрать "выражение" таким отморозкам....

  47 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:41 10-07-2023

Гость (09:42:23 10-07-2023) Не могу подобрать "выражение" таким отморозкам....... Господи, что творится. Как жить, это не выносимо

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:10:14 10-07-2023

Гость (09:42:23 10-07-2023) Не могу подобрать "выражение" таким отморозкам....... Нет им места среди людей, выродки.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:00 10-07-2023

Как воспитали то и получили.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:37 10-07-2023

Гость (09:46:00 10-07-2023) Как воспитали то и получили.... Так воспитывают одни, а получают - все окружающие.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Отец Сергий

09:46:19 10-07-2023

Для этих нелюдей не должно быть "по закону" Только кожаный укол и жизнь изгоя каждый день на весь срок . А мы фашистов где-то ищем...

  78 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений

09:51:07 10-07-2023

Просто родители и все общество школа и окружающие перестали воспитывать и подавать пример для подростков у них уже рамки вседозволенности зашкаливают!!! Они предоставлены сами себе и творят сами того не вешают что?!!

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:52 10-07-2023

вот и аукнулась пропаганда криминальной карьеры. Давно уже пора за 90% статей в ук вводить казнь.

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:47:59 10-07-2023

Гость (09:53:52 10-07-2023) вот и аукнулась пропаганда криминальной карьеры. Давно уже п... Казнь, к сожалению, приведет к тому, что будет очень легко избавляться от лишних свидетелей. Потому что сфабриковать дело, к сожалению, тоже можно. Количество преступлений это не уменьшает, а преступники типа этих в принципе не настолько умны, чтобы их остановила смертная казнь. Но зато во многих других случаях, где жертву отпускают, ее будут убивать, а тело прятать. Увы, от смертной казни вреда будет больше, чем пользы. Плюс это подростки - им она не грозит по умолчанию.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:48 11-07-2023

Гость (22:47:59 10-07-2023) Казнь, к сожалению, приведет к тому, что будет очень легко ... Так ведь эти недочеловеки девочку и не планировали отпускать, они ее подожгли и положили вдоль путей, подумав, что она умерла. Так что считаю, что исключительная мера наказания в наше время все же уместна.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:19 10-07-2023

Это уже не люди. Обычно мы пытаемся подобрать слова и говорим- твари, но нет! Твари- это животные , они так себя не ведут. Из этих подростков не вырастут достойные мужчины. Это ублюдки.Другого не дано.

  55 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:43 10-07-2023

Что-то не то с Пермским краем. 2 "новости" за день, а он только начался.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:00 10-07-2023

Теперь их, наверное, на учет в детскую комнату поставят. А родителям скажут суровый "ай-ай-ай". Может быть, даже пальцем погрозят. Хорошие все-таки у нас законы, справедливые....

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Любовь

14:20:26 10-07-2023

Вопрос к правительству,к думе и прочим:почему нет высшей меры?Что вырастет из этих ублюдков?Даже если отсидят.Сколько ещё жизней загубят?А если бы такое случилось в семьях наших правителей? Очень жаль девочу,сочувствую родным.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:30 10-07-2023

Любовь (14:20:26 10-07-2023) Вопрос к правительству,к думе и прочим:почему нет высшей мер... Всем известно, что Амик читают во всём мире, а уж российские власти пока не прочитают, обедать не садятся.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:22:53 10-07-2023

Гость (14:40:30 10-07-2023) Всем известно, что Амик читают во всём мире, а уж российски... Очень "умно" !

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:47 10-07-2023

Родителей этих отморозков на пожизненное сажать и отпрысков тоже и не церемониться

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:13:21 10-07-2023

Почему родители покалеченного ребенка своими налогами должны кормить этих мразей? Только введение смертной казни сможет исправить подростковую вседозаоленность!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:02 11-07-2023

Молодчиков выдать родственникам девочки, дать картбланш. Часа на 2.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров