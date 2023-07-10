Подростки изнасиловали и подожгли девочку в российском регионе
Ребенок выжил
10 июля 2023, 09:20, ИА Амител
Фото: amic.ru
Жестокое преступление произошло в Октябрьском районе Пермского края. Подростки пили спиртное, а затем напали на 15-летнюю девочку.
Как пишет "КП-Пермь", ребенка изнасиловали, а затем подожгли и положили вдоль ж/д путей, подумав, что она мертва.
Машинист поезда заметил девочку и вызвал полицию. Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.
Подозреваемые установлены, следователи с ними работают.
09:42:23 10-07-2023
Не могу подобрать "выражение" таким отморозкам....
09:47:41 10-07-2023
Гость (09:42:23 10-07-2023) Не могу подобрать "выражение" таким отморозкам....... Господи, что творится. Как жить, это не выносимо
22:10:14 10-07-2023
Гость (09:42:23 10-07-2023) Не могу подобрать "выражение" таким отморозкам....... Нет им места среди людей, выродки.
09:46:00 10-07-2023
Как воспитали то и получили.
12:40:37 10-07-2023
Гость (09:46:00 10-07-2023) Как воспитали то и получили.... Так воспитывают одни, а получают - все окружающие.
09:46:19 10-07-2023
Для этих нелюдей не должно быть "по закону" Только кожаный укол и жизнь изгоя каждый день на весь срок . А мы фашистов где-то ищем...
09:51:07 10-07-2023
Просто родители и все общество школа и окружающие перестали воспитывать и подавать пример для подростков у них уже рамки вседозволенности зашкаливают!!! Они предоставлены сами себе и творят сами того не вешают что?!!
09:53:52 10-07-2023
вот и аукнулась пропаганда криминальной карьеры. Давно уже пора за 90% статей в ук вводить казнь.
22:47:59 10-07-2023
Гость (09:53:52 10-07-2023) вот и аукнулась пропаганда криминальной карьеры. Давно уже п... Казнь, к сожалению, приведет к тому, что будет очень легко избавляться от лишних свидетелей. Потому что сфабриковать дело, к сожалению, тоже можно. Количество преступлений это не уменьшает, а преступники типа этих в принципе не настолько умны, чтобы их остановила смертная казнь. Но зато во многих других случаях, где жертву отпускают, ее будут убивать, а тело прятать. Увы, от смертной казни вреда будет больше, чем пользы. Плюс это подростки - им она не грозит по умолчанию.
10:43:48 11-07-2023
Гость (22:47:59 10-07-2023) Казнь, к сожалению, приведет к тому, что будет очень легко ... Так ведь эти недочеловеки девочку и не планировали отпускать, они ее подожгли и положили вдоль путей, подумав, что она умерла. Так что считаю, что исключительная мера наказания в наше время все же уместна.
10:07:19 10-07-2023
Это уже не люди. Обычно мы пытаемся подобрать слова и говорим- твари, но нет! Твари- это животные , они так себя не ведут. Из этих подростков не вырастут достойные мужчины. Это ублюдки.Другого не дано.
10:39:43 10-07-2023
Что-то не то с Пермским краем. 2 "новости" за день, а он только начался.
14:06:00 10-07-2023
Теперь их, наверное, на учет в детскую комнату поставят. А родителям скажут суровый "ай-ай-ай". Может быть, даже пальцем погрозят. Хорошие все-таки у нас законы, справедливые....
14:20:26 10-07-2023
Вопрос к правительству,к думе и прочим:почему нет высшей меры?Что вырастет из этих ублюдков?Даже если отсидят.Сколько ещё жизней загубят?А если бы такое случилось в семьях наших правителей? Очень жаль девочу,сочувствую родным.
14:40:30 10-07-2023
Любовь (14:20:26 10-07-2023) Вопрос к правительству,к думе и прочим:почему нет высшей мер... Всем известно, что Амик читают во всём мире, а уж российские власти пока не прочитают, обедать не садятся.
19:22:53 10-07-2023
Гость (14:40:30 10-07-2023) Всем известно, что Амик читают во всём мире, а уж российски... Очень "умно" !
19:14:47 10-07-2023
Родителей этих отморозков на пожизненное сажать и отпрысков тоже и не церемониться
22:13:21 10-07-2023
Почему родители покалеченного ребенка своими налогами должны кормить этих мразей? Только введение смертной казни сможет исправить подростковую вседозаоленность!
10:31:02 11-07-2023
Молодчиков выдать родственникам девочки, дать картбланш. Часа на 2.