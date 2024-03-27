Подростки попытались поджечь релейный шкаф в Сибири
Им грозит до 10 лет тюрьмы
27 марта 2024, 09:34, ИА Амител
Фото с места задержания / Транспортная полиция Сибири
Полицейские в Красноярском крае задержали подростков, которые собирались поджечь релейный шкаф. Об этом сообщили в транспортной полиции.
По информации правоохранителей, один из парней в соцсетях нашел "работу". За поджог ему предложили 15 тысяч рублей. Парнишка взяд друга и пошел на железную дорогу.
15 и 16-ти летнего подростков задержали полицейские. У них нашли емкость с горючим, зажигалку и телефон.
За попытку поджога парням грозит до 10 лет тюрьмы.
09:51:06 27-03-2024
А смысл мотать 10 лет ,что даёт? Не понятен мотив этих пацанов,всю жизнь и себе и родителям испортили.
10:00:32 27-03-2024
гость (09:51:06 27-03-2024) А смысл мотать 10 лет ,что даёт? Не понятен мотив этих пацан... Не оскудеет земля де.....
11:51:16 27-03-2024
гость (09:51:06 27-03-2024) А смысл мотать 10 лет ,что даёт? Не понятен мотив этих пацан... Какой мотив?Деньги получить,новый гаджет купить.Года через три если образумятся,пойдут служить в российскую армию в интересах Родины.
11:56:50 27-03-2024
Им грозит до 10 лет тюрьмы --- хорошая новость