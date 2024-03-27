НОВОСТИПроисшествия

Подростки попытались поджечь релейный шкаф в Сибири

Им грозит до 10 лет тюрьмы

27 марта 2024, 09:34, ИА Амител

Фото с места задержания / Транспортная полиция Сибири
Фото с места задержания / Транспортная полиция Сибири

Полицейские в Красноярском крае задержали подростков, которые собирались поджечь релейный шкаф. Об этом сообщили в транспортной полиции.

По информации правоохранителей, один из парней в соцсетях нашел "работу". За поджог ему предложили 15 тысяч рублей. Парнишка взяд друга и пошел на железную дорогу.

15 и 16-ти летнего подростков задержали полицейские. У них нашли емкость с горючим, зажигалку и телефон.

За попытку поджога парням грозит до 10 лет тюрьмы.

Происшествия Красноярский край полиция

Комментарии 4

Avatar Picture
гость

09:51:06 27-03-2024

А смысл мотать 10 лет ,что даёт? Не понятен мотив этих пацанов,всю жизнь и себе и родителям испортили.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:00:32 27-03-2024

гость (09:51:06 27-03-2024) А смысл мотать 10 лет ,что даёт? Не понятен мотив этих пацан... Не оскудеет земля де.....

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:16 27-03-2024

гость (09:51:06 27-03-2024) А смысл мотать 10 лет ,что даёт? Не понятен мотив этих пацан... Какой мотив?Деньги получить,новый гаджет купить.Года через три если образумятся,пойдут служить в российскую армию в интересах Родины.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:50 27-03-2024

Им грозит до 10 лет тюрьмы --- хорошая новость

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров