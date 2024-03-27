Подростки попытались поджечь релейный шкаф в Сибири

Им грозит до 10 лет тюрьмы

27 марта 2024, 09:34, ИА Амител

Фото с места задержания / Транспортная полиция Сибири

Полицейские в Красноярском крае задержали подростков, которые собирались поджечь релейный шкаф. Об этом сообщили в транспортной полиции.

По информации правоохранителей, один из парней в соцсетях нашел "работу". За поджог ему предложили 15 тысяч рублей. Парнишка взяд друга и пошел на железную дорогу.

15 и 16-ти летнего подростков задержали полицейские. У них нашли емкость с горючим, зажигалку и телефон.

За попытку поджога парням грозит до 10 лет тюрьмы.