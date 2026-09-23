Подростки работали на заводах и в школах: как в Алтайском крае прошла "5-я трудовая"

В 2026 году акция службы занятости стала частью федерального проекта по профориентации и маршрутизации молодежи

23 сентября 2026, 10:10, Анна Кольченко

В регионе подвели итоги летней трудовой четверти для школьников / Фото управления Алтайского края по труду и занятости населения

В Алтайском крае подвели итоги летней трудовой четверти для школьников. Участниками акции "5-я трудовая" стали 12 тысяч подростков от 14 до 18 лет — они работали с мая по сентябрь, получали первую зарплату и пробовали себя в разных профессиях.

И впервые за 15-летнюю историю "5-я трудовая" в этом году прошла не как отдельная акция, а как часть нового федерального проекта по профориентации и маршрутизации молодежи. Алтайский край подключился к нему в январе. В прошлом году проект пилотировали 11 регионов, а с 2026 года он реализуется во всех субъектах страны.

Благодаря государственной поддержке занятость несовершеннолетних в регионе становится доступнее и безопаснее. При этом подростки в свободное от учебы время могут быть трудоустроены в любой месяц календарного года. Подробности читайте в материале amic.ru.

Где трудились юные жители края

"5-я трудовая" охватила весь регион — от крупных городов до небольших сел. Основная работа, которую выполняли участники акции, — благоустройство и озеленение. Ребята приводили в порядок памятные и общественные места в городах и селах, пришкольные территории, готовили школы к новому учебному году. Трудовые отряды формировались по разным направлениям: патриотическому, педагогическому, экологическому.

В Барнауле этим летом при содействии краевой службы занятости трудоустроили более 2800 подростков, из них 2254 человека — в организации сферы образования. Для остальных были организованы временные рабочие места на предприятиях реального сектора. Начальник отдела специальных программ и профессионального обучения управления Алтайского края по труду и занятости населения Ирина Шинкаренко сообщила, что в этом году к акции в городах и районах края активно подключались и новые предприятия. Таким образом, более 100 работодателей реального сектора трудоустроили 1100 подростков.

Специалист отмечает, что сложных задач подросткам не поручают, и это принципиальный подход.

"Ребята задействованы в легком труде, не требующем квалификации. К тому же для работодателей разработан стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних граждан в Алтайском крае. В нем собраны все необходимые нормы трудового права, критерии ответственного трудоустройства и проверочный лист для самопроверки", — подчеркивает Ирина Шинкаренко.

В регионе подвели итоги летней трудовой четверти для школьников / Фото управления Алтайского края по труду и занятости населения

Именно поэтому знакомство с производством для многих школьников проходит без стресса — они пробуют себя в реальном деле, но не несут ответственности за сложные технологические процессы. А предприятия получают дополнительную пару рабочих рук там, где всегда нужна помощь.

Так, школьники выполняли несложные работы в крупных компаниях краевой столицы: ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", ООО УК "Алтайский завод прецизионных изделий", АО "Барнаульский патронный завод", АО ПО "Алтайский шинный комбинат", ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий", ООО "Завод механических прессов". В Топчихинском районе участники "5-й трудовой" поддерживали порядок на площадках кирпичного завода, ухаживали за молодняком на фермах племрепродуктора "Чистюньский", благоустраивали территорию предприятия "Нива", помогали в корпоративном кафе и участвовали в организации мероприятий для земляков. В Немецком национальном районе юные сельчане работали в сельских советах, а также на предприятии СХАПЗ "Степной".

Среди территорий, где подростков трудоустраивают активнее всего, Ирина Шинкаренко назвала Заринск, Змеиногорский, Рубцовский и Тюменцевский районы.

Сколько заработали

Заработок подростка складывался из двух частей: зарплаты от работодателя и финансовой поддержки из краевого бюджета. Каждый участник акции дополнительно получал 2500 рублей за полный месяц трудоустройства, независимо от того, сколько часов в день он отработал. Кстати, рабочий день у всех был разным: от двух до семи часов — в зависимости от возраста и возможностей работодателя.

"Подростки по-разному работают в муниципалитетах. В основном — это полмесяца", — пояснила Ирина Ивановна.

По словам спикера, общий объем финансирования акции растет год от года: если в 2024-м он составил более 60 млн рублей, то в 2025-м — уже 82 млн. В текущем году на 1 сентября расходы составили 70 млн рублей, но впереди еще осенний период. Краевая столица тоже увеличила финансирование трудоустройства несовершеннолетних в четыре раза, выделив более 10 млн рублей на оплату труда подростков.

Господдержка и кадровый резерв

Подростковая занятость в Алтайском крае — это не просто летняя подработка. За ней стоит система государственной поддержки: краевой бюджет доплачивает каждому участнику, для работодателей разработаны четкие правила, а служба занятости контролирует соблюдение трудовых прав. Все это делает первый трудовой опыт подростка безопасным и по-настоящему полезным.

В регионе подвели итоги летней трудовой четверти для школьников / Фото управления Алтайского края по труду и занятости населения А зачем все это бизнесу? Ответ прост: сегодняшние подростки — это завтрашние профессионалы.

"Служба занятости заинтересована в привлечении большего круга работодателей. Потому что это — их будущий кадровый резерв, это возможность для ребят непосредственно познакомиться с предприятием, прочувствовать те профессии, которые там есть, — отметила Ирина Шинкаренко. — А еще, что особенно важно, — самостоятельно заработать свои первые деньги".

Официальный путь в акцию для подростка — через школу или центр занятости. Образовательные организации формируют трудовые отряды в апреле-мае. Если не успели, можно обратиться в центр занятости по месту жительства или подать заявление через портал "Работа России".