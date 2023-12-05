Подростки в Новосибирске избили дворника

Предположительно, молодые люди являются сторонниками неонацизма

05 декабря 2023, 17:51, ИА Амител

Кадр из видео

В Новосибирске толпа подростков напала на дворника. Об этом сообщает Mash Siberia.

Молодые люди, предположительно, являются сторонниками неонацизма. Они окружили мужчину, брызнули ему в лицо перцовым баллончиком, а затем отняли лопату и стали избивать ею.

Дворник пытался убежать, но не смог. Мужчина поскользнулся, упал, а толпа продолжила избивать лежащего ногами.

Все происходящее снимали на видео. Позднее ролик опубликовали в интернете.