Подростки в Новосибирске избили дворника
Предположительно, молодые люди являются сторонниками неонацизма
05 декабря 2023, 17:51, ИА Амител
Кадр из видео
В Новосибирске толпа подростков напала на дворника. Об этом сообщает Mash Siberia.
Молодые люди, предположительно, являются сторонниками неонацизма. Они окружили мужчину, брызнули ему в лицо перцовым баллончиком, а затем отняли лопату и стали избивать ею.
Дворник пытался убежать, но не смог. Мужчина поскользнулся, упал, а толпа продолжила избивать лежащего ногами.
Все происходящее снимали на видео. Позднее ролик опубликовали в интернете.
17:54:41 05-12-2023
эти не подростки человека, а натуральные твари.
18:48:55 05-12-2023
Про "Пацанов" насмотрелись. Было плохо, а стало ещё лучше - говорил Жванецкий.
06:41:59 06-12-2023
Гость (18:48:55 05-12-2023) Про "Пацанов" насмотрелись. Было плохо, а стало ещё лучше - ... Ты еще скажи Майн Кампф перечитали…
11:11:49 06-12-2023
Гость (18:48:55 05-12-2023) Про "Пацанов" насмотрелись. Было плохо, а стало ещё лучше - ... 100% Это не потому что накачивают народ ненавистью и нац.идеей второй год, песни поют про кровь от отца, а потому что кино плохое показали.
19:36:54 05-12-2023
сами себе доказуху опубликовали тупые дибилы. Теперь поедут на СВО отрабатывать кровью Или в колонию отрабатывать таблом
11:06:51 06-12-2023
Гость (19:36:54 05-12-2023) сами себе доказуху опубликовали тупые дибилы. Теперь поеду... Подростки на СВО? вы там что курите?
21:15:55 05-12-2023
как крысы, очканули без балончика сразу поняли что люлей отхватят, черти малолетние а потом такие твари визжат когда их лупишь и яжемамки за своих дитяток заступаются. насмотрятся тесаков и прочей шелухи и давай подражать
22:38:50 05-12-2023
Костя (21:15:55 05-12-2023) как крысы, очканули без балончика сразу поняли что люлей отх... А джигиты стадом наваливаются- не очкуют?
21:52:03 05-12-2023
С алькаидой борются ?
22:50:59 05-12-2023
Перестали пороть ремнями и шланга и от стиральных машин, да проводами от техники... Никакого понятия о наказании за свои поступки. Творят что хотят, а потом ещё жалуются, если получают отпор, избиение ребёнка. И потерпевший становится подсудимый... Вобще полный беспредел сделали своими законами.
07:12:40 06-12-2023
Есть резерв для СВО. Пока в изоляторах потренируются
09:45:33 06-12-2023
Кто минусует так активно? мамки этих шакалят? У самой сын 14 лет, бошку бы отвернула. Жуть, храни Бог от такого. В тюрьму для малолеток их, без соплей про детей и сломаное будущее, нет у таких тварей будущего!
09:57:18 06-12-2023
Анна (09:45:33 06-12-2023) Кто минусует так активно? мамки этих шакалят? У самой сын 14... Кому надо -проверят таких комментаторов.
10:54:50 06-12-2023
Анна (09:45:33 06-12-2023) Кто минусует так активно? мамки этих шакалят? У самой сын 14... Своему-отворачивайте. Видимо. для него это будет лучше. чем жить с такой мамкой...
11:37:16 06-12-2023
Гость (10:54:50 06-12-2023) Своему-отворачивайте. Видимо. для него это будет лучше. чем ... Вот когда вашу дитачку или престарелого отца вот такие отморозки где-то встретят и забьют, тогда будет квакать по-другому. Писец, им еще оправдания ищут!
09:55:43 06-12-2023
По вашему если русский- в тюрьму, а как в том же Н-ске за хулиганку попытались индейцев арестовать, так диаспора штурмом брала полицайское отделение и ничего никому небыло -это нормально? А, может, довели просто новосибирцев таким отношением и таким избирательным применением закона?
10:31:25 06-12-2023
Гость (09:55:43 06-12-2023) По вашему если русский- в тюрьму, а как в том же Н-ске за ху... Вы больной? Или нет не так. Вы больной! толпа малолетних преступников напала на одного человека, дворника, избила его - и это, по Вашему форма протеста???
10:57:22 06-12-2023
Гость (10:31:25 06-12-2023) Вы больной? Или нет не так. Вы больной! толпа малолетних пре... К счастью, преступник человек или нет определяет только суд. Не вы, увы....
11:13:55 06-12-2023
Гость (10:57:22 06-12-2023) К счастью, преступник человек или нет определяет только су... Ну то есть сделали все правильно - и то что толпой, и то что на непричастного к беспорядкам дворника. Может им медаль выдать? Каждому?
11:11:59 06-12-2023
а как определиои, что они неонацисты?