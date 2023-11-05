Подростки в Рубцовске организовали школу танцев прямо на улице

Дети просили дать им помещение, но не получили его

05 ноября 2023, 15:14, ИА Амител

Кадр из видео

Двое подростков из Рубцовска организовали школу танцев и проводят уроки прямо на улице. Об этом сообщает Mash Siberia.

Парни – студенты колледжей, которые несколько лет назад увлеклись шаффлом. Увидели видео в интернете, нашли обучающие ролики, стали снимать, выкладывать в Сеть и несколько раз даже попадали в рекомендации.

В Рубцовске учиться такому танцу негде, так что студенты решили учить всех желающих сами. Просили у местных чиновников помещение – не получили.

Пока тренировки проходят там, где есть гладкая плитка. В будущем парни мечтают перебраться в Новосибирск и открыть свою настоящую школу танцев.