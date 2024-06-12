Подросток из Бийского района получит компенсацию от властей за укус бездомной собаки

Добиться денег удалось прокурору через суд

12 июня 2024, 13:55, ИА Амител

Очень злая собака / Фото: pxhere.com

14-летняя жительница одного из сел Бийского района получит моральную компенсацию после нападения бездомной собаки. Как сообщает пресс-служба судов Алтайского края, местные власти обязали выплатить 50 тысяч рублей в пользу истца.

Девочка подверглась нападению животного и получила травмы – укушенные раны обеих ног. Для защиты интересов пострадавшей прокурор Бийского района подал в суд на местную администрацию о взыскании компенсации морального вреда. Он заявил, что собака напала из-за ненадлежащего осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.

В результате суд установил, что причиненный здоровью девочки вред возник по вине ответчика – подросток получила нравственные и физические страдания. Она прошла вакцинацию от бешенства и теперь боится ходить по селу в одиночестве. Администрацию обязали выплатить 50 тысяч рублей компенсации.