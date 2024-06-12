Подросток из Бийского района получит компенсацию от властей за укус бездомной собаки
Добиться денег удалось прокурору через суд
12 июня 2024, 13:55, ИА Амител
14-летняя жительница одного из сел Бийского района получит моральную компенсацию после нападения бездомной собаки. Как сообщает пресс-служба судов Алтайского края, местные власти обязали выплатить 50 тысяч рублей в пользу истца.
Девочка подверглась нападению животного и получила травмы – укушенные раны обеих ног. Для защиты интересов пострадавшей прокурор Бийского района подал в суд на местную администрацию о взыскании компенсации морального вреда. Он заявил, что собака напала из-за ненадлежащего осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.
В результате суд установил, что причиненный здоровью девочки вред возник по вине ответчика – подросток получила нравственные и физические страдания. Она прошла вакцинацию от бешенства и теперь боится ходить по селу в одиночестве. Администрацию обязали выплатить 50 тысяч рублей компенсации.
14:15:59 12-06-2024
Зоошизы,вперёд на защиту несчастного пёсика.
17:58:44 12-06-2024
Гость (14:15:59 12-06-2024) Зоошизы,вперёд на защиту несчастного пёсика.... С зоошизоидов и удержать сумму компенсации.
14:45:38 12-06-2024
эта практика должна быть регулярной. только так дойдет, что на полтос можно 100-300 тушек убрать из города, а не заигрывать с приютами, бесконечно сосущими деньги из бюджета
16:26:54 12-06-2024
Несколько лет назад."Тигр из барнаульского зоопарка «Лесная сказка» напал на 13-летнюю девочку, которая вместе с подругой проникла на территорию учреждения после его закрытия. Девочки подошли к вольеру 9-летнего тигра Лотос. Оказавшись у клетки, они принялись дразнить животное. В итоге хищник схватил одну из девочек за ногу и стал тянуть в клетку". А эта бездомная собака не расскажет ведь, как там оно было на самом деле.
19:40:41 12-06-2024
Гость (16:26:54 12-06-2024) Несколько лет назад."Тигр из барнаульского зоопарка «Лесная ... тигр в клетке, а бродячие собаки нет, а их в населённых пунктах быть не должно. От слова СОВСЕМ
17:09:25 12-06-2024
Собака, надеюсь, отстреляна? В этом не возникло сомнений?
15:06:14 13-06-2024
отстрел когда будет???!!! когда будете иеры принимать ЗА ЛЮДЕЙ, ЗА ДЕТЕЙ?! сколько можно мурижиться-то? уже соцнапряжение выше некуда, а вы все лояльничаете с этими собаками