Подросток, который выводил людей из "Крокуса", получил грант на обучение

Подросток выразил благодарность за предоставленную возможность

02 апреля 2024, 17:57, ИА Амител

Крокус Сити Холл после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

15-летний Ислам Халилов, который в ходе теракта в "Крокус сити холле" сумел вывести людей из здания, получил грант на обучение в одном из российских вузов. Церемония награждения прошла в Государственной Думе, пишет ТАСС.

"Ислам Халилов продемонстрировал настоящую дружбу в самом высоком смысле этого слова, когда ты готов отдать свою жизнь за чужих тебе людей. Это самый яркий пример того, что называется "человек", - сказала в ходе мероприятия посол Киргизии в Москве Гульнара-Клара Самат.

Она наказала подростку никогда не забывать, что он представляет свою семью, киргизский народ и российское государство.

Председатель попечительского совета АНО "Общество дружбы с Кыргызстаном" Михаил Старшинов отметил, что народ России навсегда будет благодарен Исламу за его героический поступок, который показал, какими должны быть межнациональные отношения.

"Ваш поступок - это поступок настоящего мужчины", - подчеркнул он, указав, что награждение грантом на обучение - это то немногое, что общество может сделать для Ислама.

Подросток в ходе церемонии выразил благодарность за предоставленную возможность получить образование в любом российском вузе.